Twee verdachten aangehouden voor voorbereiden terrorisme

De politie heeft zondagavond in Rotterdam twee mannen aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Het gaat om twee mannen van 22 en 27 jaar, die worden verdacht van deelneming aan een terroristische organisatie. De aanhoudingen volgden op informatie van veiligheidsdienst AIVD aan het OM. De verdachten zijn voor twee weken in bewaring gesteld. Zij zijn verhoord en kunnen uitsluitend contact hebben met hun advocaat.

Om wat voor terroristisch misdrijf het precies gaat en waar de verdachten mogelijk een aanslag wilden plegen, kan het OM nog niets zeggen. Ook over de identiteit van de verdachten wil het OM verder niets kwijt.

Wel zegt een woordvoerder van het Landelijk Parket in Rotterdam dat er geen enkele link is met de drie mannen die maandag werden aangehouden en ervan worden verdacht dat ze wapens hebben geleverd aan de twee terreurverdachten die verantwoordelijk worden gehouden voor de aanslagen in Brussel en Parijs in 2015 en 2016.

Telefoons en usb-sticks

In de woning van de verdachten heeft de politie onder andere telefoons en usb-sticks in beslag genomen. Er zijn geen wapens of explosieven aangetroffen bij het doorzoeken van de woning. Ook hield de politie nog een derde man aan, die mogelijk banden had met de twee verdachten. De man bleek illegaal in Nederland te verblijven en is overgedragen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).