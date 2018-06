Steak à café

Je zou door de naam misschien denken dat deze steak wordt bereid met koffie, maar dat is niet het geval. De naam komt van Café Marrare in Lissabon, dat bekend staat om zijn goede stukken vlees. De steak met een romige dikke pepersaus is uitgegroeid tot een favoriet onder de Lisboetas.

Neem de steaks minstens 20 minuten voor u ze gaat bakken uit de koelkast en bestrooi ze aan beide kanten royaal met zout en peper. Laat de olijfolie in een koekenpan op hoog vuur zeer heet worden. Bak daarin de steaks 2-3 minuten per kant voor medium rare (de precieze baktijd hangt af van de dikte van de steaks). Voeg de boter toe en bedruip de steaks ermee. Neem de steaks uit de pan en laat ze rusten op een warm bord.

Doe de sjalot bij de braadsappen in de pan en fruit hem op laag vuur tot hij zacht is. Zet het vuur hoog en laat hem karamelliseren. Schenk de cognac en madera erbij en roer snel om de braadsappen en aanbaksels erdoor te mengen. Voeg de mosterd en room toe en laat die nog een paar minuten koken. Proef of er zout en/of peper bij moet en voeg eventueel worcestersaus toe. Schenk er wat water bij als de saus een beetje dik is of gaat schiften. Leg op elke steak een plak ham, schenk de saus erover en tast meteen toe.