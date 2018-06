Stop met die onzin op verpakkingen

Als ik onder de douche sta, denk ik altijd even aan Teun van de Keuken, columnist bij de Volkskrant en medestrijder tegen loze praatjes en holle frasen. Ik heb namelijk een fles doucheschuim waarop de tekst ‘heart opening showergel’ staat. Ik denk dan altijd: wat zou Teun hiervan vinden? Hij schreef columns vol over dit soort onzintaal op verpakkingen. Want hoeveel schuim ik ook gebruik, mijn hart is er nog nooit van open gegaan. Ik heb ook nog nooit een hartchirurg gehoord die het schuim gebruikt in zijn operatiekamer.

Mijn shampoo kan er trouwens ook wat van. Die heet tegenwoordig ‘haarritueel’. Ik heb geen flauw idee wat dat is, dus zonder tegenbericht smeer ik het maar gewoon in mijn haar en spoel ik het daarna weer uit. Misschien moet ik het eerst in een grote pot koken en er ritmisch omheen dansen. Als iemand het weet: ik hoor graag wat de bedoeling is.

Mijn crèmespoeling heeft last van een ‘verrassend volume’. Dat klopt dan wél weer, want hoe vaak ik het ook gebruik, ik heb er verrassend weinig volume aan over gehouden. In mijn bodylotion zitten ‘essentiële oliën’ dus die blijf ik maar gebruiken. Ik durf de gok niet te nemen dat als ik ermee stop, ik er dood bij neerval.

Maar ook in mijn keukenkastje viert de onzintaal hoogtij. Zo is mijn rooibosthee bijvoorbeeld ‘zorgvuldig geselecteerd’ – ze hebben die blaadjes blijkbaar niet zomaar lukraak in een zakje gesmeten, goddank. In mijn koelkast ligt van alles waar ‘vers’ op is gezet. Verse melk bijvoorbeeld (duh), ‘vers gevangen’ vis (geen dooie), ‘vers geperste’ jus en ‘vers geplukte’ basilicum. Heel mooi jongens, dat jullie niet hebben gewacht tot het een muffe, bedorven boel was geworden.

Wat betekent ‘totaal vernieuwd’, wat is ‘beperkt houdbaar’ of ‘integer gebrouwen’?

Maar de supermarkt is natuurlijk de ergste horrorshow van overbodige teksten. Toen ik er ooit op Twitter naar vroeg, kreeg ik een stortvloed aan voorbeelden. Verpakkingen met ‘totaal vernieuwd’ erop bijvoorbeeld – dat is altijd slecht nieuws, zei iemand. Of ‘beperkt houdbaar’ – hoelang is dat? – ‘vertrouwde smaak’ – vertrouwd voor wie? en ‘integer gebrouwen bier’ – want je hebt immers ook lafhartig gebrouwen pils.

Zelf vind ik ‘dubbel verfrissend’ altijd heel intrigerend. Want wie meet dat en welke schaal houden ze daarvoor aan? Of de verpakkingen met ‘elke dag puur genieten’ of ‘intens genieten’ erop. Ik word niet goed.

Maar het dieptepunt zijn toch wel de taarten van Albert Heijn die ik ooit zag, met teksten als ‘chocoladebruine kussens van glanzend satijn gevuld met donzige slagroom’. Hou me tegen voor ik een ongeluk bega.

Want ik wil geen onzin meer op mijn boodschappen. Ik zou zeggen: laten we de wartaal vervangen door essentiële poëzie en fragmenten van levensreddende literatuur. Dat er op de oudbelegen kaas staat: ‘God kwam tot mij in de gedaante van een muisgrijze ezel’. Of op de yoghurt: ‘elk woord vernieuwt de stilte die het breekt’ of op een plofkip: ‘alles van waarde is weerloos’. Ik daag jullie uit, heren en dames tekstschrijvers.

Dát, is pas puur en intens genieten.