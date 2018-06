Staking openbaar vervoer minstens twee dagen uitgesteld

De landelijke staking in het openbaar vervoer die voor aankomende maandag was afgekondigd, wordt met minstens twee dagen uitgesteld. Dat hebben vakbonden CNV en FNV donderdag bekendgemaakt. De bonden willen zo meer tijd scheppen voor de onderhandelingen over betere arbeidsvoorwaarden voor chauffeurs en machinisten.

Dinsdag lieten de bonden weten dat vrijwel alle streekbussen en regionale treinen vanaf maandag uitvallen. FNV riep zijn leden op voor onbepaalde tijd te staken, CNV hield het op 72 uur.

“Dankzij de forse stakingsdruk bewegen werkgevers nu. Er is een opening om verder te praten”, zegt hoofdonderhandelaar Paula Verhoef van FNV Streekvervoer donderdag in een verklaring. Bemiddelaars proberen tot een definitieve oplossing te komen in het conflict tussen het personeel en de ov-bedrijven. “Mocht er uiterlijk dinsdag 26 juni einde dag een fatsoenlijk resultaat van bemiddelaars liggen, zwart op wit, dan blijven de bussen rijden”, aldus FNV.

Geen tijd voor wc-bezoek

De bonden en de ov-bedrijven liggen al maanden overhoop over de cao voor chauffeurs en machinisten in het streekvervoer. Die klagen over de hoge werkdruk. Hun rittenschema’s zijn soms zo strak gepland, dat ze tussendoor geen tijd hebben om naar de wc te gaan. De werknemers herhaalden deze week nog maar eens dat ze geen vijf minuten per tweeënhalf uur willen inroosteren voor plaspauzes. “Dat is echt niet haalbaar of betaalbaar”, schreven ze dinsdag in een persbericht.

Het conflict heeft al tot de nodige werkonderbrekingen geleid. In januari en in april staakten de chauffeurs en machinisten uit het streekvervoer in het hele land. Daarna schakelden de bonden over op zogeheten estafettestakingen, waarbij de stakingen zich elke week naar andere regio’s verplaatsten. Tot nu toe zorgden de acties nog niet voor een doorbraak.