Overleg over toekomst van arbeidsgehandicapten stokt

Maatschappelijke organisaties willen het kabinet niet helpen bij het verzachten van het plan om arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te betalen. Dat hebben de zeven organisaties donderdag laten weten in een gesprek met staatsecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD).

De organisaties willen best meedenken over het gebrek aan banen voor arbeidsgehandicapten, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van vakbond FNV. „Maar dat doen we pas als dit plan weg is.”

Het kabinet wil dat werkgevers hun gehandicapte personeel niet langer een volledig salaris hoeven te betalen. Daar krijgen ze nu een subsidie voor.

In plaats daarvan zouden gehandicapten alleen nog betaald krijgen voor de productiviteit die ze leveren. Ze kunnen zelf een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente.

Er is veel weerstand tegen de plannen. Gemeenten zijn er tegen. En ook in de achterban van een aantal regeringspartijen, vooral de ChristenUnie, valt het slecht. Tijdens een Tweede Kamerdebat, twee maanden geleden, beloofde Van Ark nog eens te bezien of ze haar plannen kan verzachten. Bijvoorbeeld voor gehandicapten die een werkende partner hebben. Zij dreigen veel inkomen te verliezen, want volgens de bijstandsregels hebben ze geen recht op een aanvullende uitkering. Van Ark beloofde na te gaan of die regels veranderd kunnen worden.

Ook komt er misschien toch een aanvullende pensioenregeling. In de oorspronkelijke plannen zouden veel gehandicapten die verliezen.

Voor de maatschappelijke organisaties is het niet genoeg, zegt ook Else Roetering van de Landelijke Cliëntenraad, die opkomt voor de belangen van uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en chronisch zieken. „We hebben laten weten dat er wat ons betreft pas te praten valt als dit plan van tafel gaat.”

Het grootste probleem blijft namelijk bestaan, ook na zulke reparaties, zegt Amber Bindels van actiegroep Wij staan op! „Er is geen gelijkwaardigheid meer. We blijven altijd in een soort bijstandsregime zitten.”

