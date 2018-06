Snorfiets mag vanaf 1 juli de rijbaan op

Amsterdam gaat als eerste gemeente in Nederland experimenteren met het verplaatsen van snorfietsen naar de rijbaan. Berijders zullen daarbij een helm moeten gaan dragen. Naar alle waarschijnlijkheid moeten de snorfietsers al begin 2019 op verschillende plekken in de stad van het fietspad af. Voordat het zover is, moeten er eerst honderden deelbesluiten worden genomen waar precies de nieuwe maatregel wordt ingevoerd.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakte donderdag bekend dat het voor gemeenten vanaf 1 juli mogelijk wordt om snorfietsen naar de rijbaan te verplaatsen. De Tweede Kamer stemde daarmee eind vorig jaar in. Op papier om alle gemeenten de ruimte te bieden om de maatregel door te voeren, maar de facto wordt hiermee de hoofdstad in staat gesteld een lang gekoesterde beleidswens in vervulling te laten gaan. Al in 2009 pleitte GroenLinks in de Amsterdamse gemeenteraad voor verplaatsing van de snorfietsen.

Dat het nu nog zeker een half jaar duurt voordat in Amsterdam de voertuigen ook echt op de rijbaan zullen rijden, komt doordat er nog een zogeheten gemeentelijk verkeersbesluit, met een hoop deelbesluiten, genomen moet worden. Het college van B en W zal dan per verkeerssituatie bepalen of snorfietsen op dat deel de weg op moeten.

Een conceptverkeersbesluit moet nog voor het zomerreces klaar zijn, stelt Amsterdam nu. Vervolgens kunnen betrokkenen nog bezwaren uiten, waarna een definitief besluit volgt. Daarna moeten de borden en wegmarkeringen nog worden geplaatst die verkeersdeelnemers op de gewijzigde situatie attenderen.

Helmplicht

Voor de snorfietsers gaat ook een helmplicht gelden wanneer ze naar de rijbaan moeten. Een snorfiets is een bromfiets met een lager begrensde snelheid: het voertuig kan maximaal 25 kilometer per uur en moet voorzien zijn van een blauw kenteken. Het aantal snorfietsen op het fietspad steeg volgens statistiekbureau CBS van 304.816 in 2007 naar 680.563 in 2017.

Op het besluit om snorfietsers naar de rijbaan te verplaatsen is vanuit verschillende hoeken kritiek te horen. Verkeersonderzoeksbureau SWOV stelde vorig jaar in een onderzoek vast dat een verplaatsing alleen veilig kan als de snelheidsverschillen tussen andere voertuigen op de rijbaan en de snorfiets kleiner worden. Doordat een snorfiets niet harder mag dan 25 kilometer per uur zijn alleen wegen waarop 30 kilometer per uur gereden mag worden geschikt, aldus SWOV. Als dit snelheidsverschil wordt opgeheven, kan dat tot een jaarlijkse reductie van 261 verkeersdoden en -gewonden in Amsterdam leiden, zo blijkt uit het onderzoek.

Belangenvereniging voor weggebruikers RAI spreekt van “een onbegrijpelijke beslissing” die “snorfietsers in groot gevaar” brengt. “Ik roep gemeenten op de wetenschappelijke feiten te laten spreken en snorfietsers op het fietspad te laten”, stelt voorzitter Steven van Eijck in een reactie.

Naast Amsterdam overweegt ook Den Haag om de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen.