Roemeens toppoliticus veroordeeld voor regelen fictieve baantjes

Liviu Dragnea, voorzitter van de Roemeense socialistische regeringspartij PSD, is donderdag veroordeeld tot drieënhalf jaar celstraf wegens het regelen van fictieve overheidsbaantjes voor partij-medewerksters.

De aanklacht stamt uit de tijd dat Dragnea, door politieke insiders beschouwd als machtigste man van Roemenië, nog een regionaal politicus was in het district Teleorman. Daar had hij volgens het Roemeense Openbaar Ministerie zijn invloed aangewend om PSD-secretaresses een tweede baan te bezorgen bij het agentschap voor kinderbescherming. Die banen voerden de secretaresses niet echt uit. Dragnea hield zijn onschuld vol. Hij moet pas de cel in indien hij ook veroordeeld wordt in hoger beroep.

Schaduwmacht

Zo’n onvoorwaardelijke celstraf zou het gevolg zijn van een eerdere veroordeling in 2016: twee jaar voor kiesfraude. Sindsdien verhindert zijn strafblad hem om premier te worden en treedt hij op als schaduwmacht in de coulissen van de regering.

Eind vorig jaar stelde het Roemeense anti-corruptieagentschap DNA Dragnea in staat van beschuldiging wegens miljoenenfraude met Europese fondsen voor wegenbouw. Die aanklacht was gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door het EU-antifraudebureau OLAF.

Controversiële wetgeving

Eerder deze week keurden Dragnea’s PSD en de kleinere coalitiepartner ALDE in het Roemeense parlement controversiële wetgeving goed die het werk van anti-corruptieaanklagers aan banden dreigt te leggen. Een deel van die wetswijzigingen zijn er volgens critici specifiek op gericht om te verhinderen dat Dragnea de cel in moet.

Een van de nieuwe regels maakt het mogelijk om een rechtszaak te heropenen indien de motivering van een vonnis niet geschreven werd door de rechter die het vonnis uitsprak. Dat was het geval bij Dragnea’s veroordeling voor kiesfraude. Een herziening van dat vonnis kan er volgens analisten toe leiden dat Dragnea in hoger beroep slechts een voorwaardelijke celstraf krijgt in de zaak rond de partijmedewerksters. “Zonder precedent”, noemde Klaus Iohannis, een politiek rivaal van Dragnea, de aanpassingen: “de PSD stemt wetten voor hun baas.”