Paul McCartney klinkt gedreven op nieuwe single

Single Come On To Me, Paul McCartney. ●●●●●

De eerste paar maten van ‘Come On To Me’ weet je niet wie je hoort. Een hemelbestormende jonge zanger wellicht, waarschijnlijk Amerikaans, die conversation uitspreekt als ‘conferseesjun’ en opschept over zijn succes bij vrouwen in de bar. Zonder ‘formal introduction’ bieden ze zich aan, en hij ziet geen reden zich te verzetten: ‘I don’t see the point resisting your temptation’. Dat het Paul McCartney is die hier zingt, blijkt pas tijdens zijn soepele glijvlucht langs typerende noten in het refrein. De honingzoete stem verraadt hem. ‘If you come on to me, will I come on to you’, vraagt hij retorisch.

De gitaarakkoorden klinken staccato en stuwend, blazers schetteren, de ‘bardames’ leveren een passend verleidelijk koortje (‘Do-do-do-do’). Om zijn enthousiasme te onderstrepen, eindigt het nummer met een ruige stemimprovisatie (‘Yes I will, yes I will’).

Luister hier ‘Come on To Me’.



Fit, viriel en gedreven klinkt de 76-jarige Paul McCartney. Op Pinkpop, in 2016, klonk zijn stem nog zwak, maar in de studio is hij in vorm.

Deze nieuwe single is een voorbode van het in september te verschijnen nieuwe solo-album, McCartneys zeventiende, met de naam Egypt Station. Als tweede voorproefje is er de B-kant van ‘Come On To Me’: de ballade ’I Don’t Know’. Hier is McCartneys bravoure geweken. Bij een iets te gladde elektrische piano bezingt hij twijfel en onzekerheid. Zijn stem is wendbaar maar zijn stemming somber. ‘I don’t think I can take anymore/ What am I doin’ wrong?’ - het is het geluid van de morning after.

Luister hier naar ‘I Don’t Know’.