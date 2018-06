Oxfam: grote supermarkten doen te weinig tegen uitbuiting

Grote Nederlandse, Engelse en Amerikaanse supermarkten doen te weinig tegen de uitbuiting van boeren in ontwikkelingslanden. Dat concludeert Oxfam Novib in een donderdag verschenen rapport. Ahold Delhaize, Jumbo en Lidl scoren volgens de non-profitorganisatie slecht op bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden en lonen in het buitenland.

Oxfam onderzocht onder meer de herkomst van twaalf producten zoals avocado’s, koffie en bananen. Daarvan gaat in Nederland ongeveer 44 procent van de prijs naar de supermarkten zelf, ten opzichte van de 8% die boeren er in het buitenland voor krijgen.

Ook is het bedrag dat kleinschalige boeren en arbeiders voor de producten ontvangen in twintig jaar tijd gedaald, concludeert Oxfam. Toen kregen zij nog meer dan tien cent per uitgegeven euro, nu is dat ongeveer acht cent. Volgens Oxfam verwerven de vijf grootste Nederlandse supermarkten een steeds groter marktaandeel door leveranciers onder druk te zetten. Daarmee dwingen ze lage prijzen af, maar dit zou in andere landen wel tot meer armoede en uitbuiting leiden.

‘Jumbo doet het slecht’

Van de vijf grootste Nederlandse supermarkten - Plus, Albert Heijn, Lidl, Aldi en Jumbo - scoort Jumbo veruit het slechtst. Oxfam geeft de keten een score van nul procent op zowel lonen voor arbeiders en kleine boeren en bijvoorbeeld de vertegenwoordiging van vrouwen in de sector.

Supermarkt Plus scoort relatief het best met de hoogste score wat betreft bedrijfstransparantie en arbeidersomstandigheden. Internationaal komt de Britse supermarkt Tesco als een van de besten uit de bus. Geen enkele van de in totaal zestien onderzochte ketens scoorde op één van de vier criteria boven de vijftig procent.

In een schriftelijke reactie laat Albert Heijn donderdag weten dat het “niet klopt dat Albert Heijn niks doet”. Volgens het bedrijf worden er “vergaande eisen” gesteld aan alle leveranciers waarmee de supermarkt samenwerkt.

‘Omzet branche stijgt door duurzaamheid’

De omzet van de Nederlandse supermarktbranche zal dit jaar uitkomen op 39 miljard euro, zo schat brancheorganisatie CBL donderdag. Die omzetgroei zou onder meer te danken zijn aan de toenemende verkoop van duurzame producten. Vorig jaar bedroeg de omzet nog 37,5 miljard.