Oud-vastgoedmanager moet Schiphol schadevergoeding betalen

Een voormalig vastgoedmanager van Schiphol moet de luchthaven een schadevergoeding betalen. Dat heeft de rechter in Amsterdam donderdag bepaald. De manager diende zeven jaar lang valse facturen in, waarvan het geld in zijn eigen zak verdween via bedrijfjes in handen van hem en zijn vrouw.

De rechter oordeelt dat Frits G. en zijn partner hiermee fout zaten en dus aansprakelijk zijn voor de schade, maar de hoogte van het bedrag moet nog worden vastgesteld. Het stel maakte jarenlang valse facturen op waardoor Schiphol betaalde voor reparaties die in werkelijkheid niet werden uitgevoerd. Ook declareerde het tweetal privékosten zoals uitgaven aan verbouwingen en een Tomtom. Een deel van de administratie werd bovendien weggewerkt om de fraude te verdoezelen. Schiphol eist ongeveer 264.000 euro aan schade terug.

Een technisch beheerder die een thermostaat en airco voor thuis regelt, op kosten van de luchthaven. “De wandhouder zit er niet bij. Zou je deze nog kunnen bestellen?” Lees hier het hele onderzoek van NRC.

‘Bonnenbaas’

Het voorval werd een jaar geleden naar buiten gebracht door deze krant. Twee rechercheurs ingehuurd door Schiphol en energie- en onderhoudsbedrijf Engie deden destijds onderzoek naar de fraude. Engie kwam deze als eerste op het spoor doordat zich in 2016 een klokkenluider meldde die aankaartte hoe een collega – bijgenaamd ‘de bonnenbaas’ – samen met een manager van Schiphol Real Estate en een onderaannemer met de administratie van de luchthaven en van Engie sjoemelde. Het drietal werd per direct ontslagen.

‘Fraude relatief eenvoudig’

De luchthaven, voor ongeveer zeventig procent in handen van de staat, schat dat het door de fraude voor miljoenen is benadeeld. Daarbij zou het niet alleen om deze zaak gaan; frauderen met bonnen zou bij de afdeling Schiphol Real Estate sowieso betrekkelijk eenvoudig zijn, aldus bronnen. Bij de vastgoedtak van het bedrijf, die verantwoordelijk is voor de bouw en uitbating van de gebouwen voor de douane, zou weinig technische kennis aanwezig zijn. Daardoor waren werkzaamheden lastig controleerbaar. Ook zou de boekhouding niet strak genoeg zijn gevoerd.

Wanneer Schiphol de schadestaatprocedure start om de hoogte van de schade vast te stellen, is nog onduidelijk.