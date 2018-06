73 boekentips voor deze zomer

Lezen tijdens je vakantie is misschien wel het leukste wat er bestaat. Eindelijk kun je aan die dikke roman of dat boek over de Tweede Wereldoorlog beginnen, dat al jaren in je kast staat, maar waaraan je maar niet bent toegekomen.

Ook biedt zo’n boek, fictie of non-fictie, van een klassieke of een eigentijdse schrijver, je een uitgelezen kans om je in het land van je vakantiebestemming te verdiepen. Zonder Marlene van Niekerk snap je tenslotte weinig van Zuid-Afrika, zonder Elizabeth Jane Howard niets van de Britse klassenmaatschappij. En waar zou je zijn zonder Pieter Waterdrinkers romantische blik op het Rusland van Poetin? Of zonder al die Spaanse romans die over de Burgeroorlog gaan? En vergeet vooral Amos Oz niet als u naar Israël gaat.

De boekenredactie heeft voor u een eigenwijze selectie gemaakt, die u op weg kan helpen in den vreemde, die uw leven de benodigde verdieping kan geven nu u even aan het jachtige bestaan van alledag kunt ontsnappen. Lezen is namelijk niet alleen iets ter ontspanning, maar ook iets ter verbreding van uw inzichten in een steeds ingewikkeldere wereld. Schrijvers hebben daarin het derde oog. Zij maken je bewust van de onderstroom, die bepalend is voor wat er werkelijk aan de hand is. Voor de drijfveren van Trump en Poetin of van al die ontevreden burgers. Ook laten ze je zien wie je echt bent door je een spiegel voor te houden. En als het goed is, ontvoeren ze je in hun eigen wereld, waardoor zelfs de door het belabberdste weer bedorven vakantie een feest wordt.