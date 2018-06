OM eist 18 jaar cel tegen vader voor moord op 10-jarige Diego

Marcel S., de vader van de vorig jaar omgebrachte Diego (10) uit Dordrecht, moet van het OM achttien jaar de gevangenis in. S. (39) heeft zijn zoon met voorbedachten rade om het leven gebracht, zei de officier van justitie donderdag in de Rotterdamse rechtbank.

Diego’s lichaam werd ‘s morgens op 1 maart 2017 gevonden op het bed van zijn ouders, schrijft het AD. Het jongetje bleek door verwurging om het leven te zijn gekomen. S. belde zelf het alarmnummer.

Hij houdt vol niets met Diego’s dood te maken te hebben. S. zegt dat hij ‘s avonds in slaap is gevallen op de bank, nadat hij veel cocaïne had gebruikt en alcohol had gedronken. De volgende morgen werd hij wakker en trof hij zijn overleden zoon aan. Volgens S. is een derde persoon de bewuste avond de woning binnengedrongen. Die zou Diego hebben gedood.

‘Doelbewust gedood’

Justitie heeft een heel andere lezing van wat er is gebeurd. S. was helemaal niet aan het slapen: de telefoon van S. is de hele nacht druk gebruikt, onder meer om drugs te kopen. Bovendien hebben familieleden S. herkend op camerabeelden, die tonen hoe hij die nacht naar een buurman loopt.

Het OM gaat ervanuit dat S. Diego “doelbewust doodde”, om daarmee wraak te nemen op zijn ex-vrouw, de moeder van de jongen. Zij had vlak ervoor hun relatie beëindigd. “Mijn sterke vermoeden is dat verdachte het beëindigen van de relatie met de moeder van Diego niet heeft kunnen verkroppen en dat de wraakgevoelens die hij koesterde jegens haar, heeft afgestraft met de moord op hun zoon”, aldus de officier van justitie.

Bewijsmateriaal is er volgens het OM genoeg. In het lichaam van Diego werden spierverslappers en een kalmeringsmidddel gevonden. Eerder had S. op internet gezocht naar de werking van die middelen.

Afscheidsbrief

En dan is er ook nog de brief van S. die de volgende dag bij zijn ouders in de bus viel. “Diego wilde per se mee, het is beter zo”, schreef hij daarin. Een afscheidsbrief, volgens justitie. S. houdt vol dat hij doelde op een reis naar Barcelona die hij met Diego wilde ondernemen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat hij dat tripje ook daadwerkelijk had voorbereid.

Voor de moord is een zeer lange celstraf op zijn plaats, vindt het OM. S. “heeft zich schuldig gemaakt aan één van de ernstigste feiten die er bestaan: het om het leven brengen van je eigen kind”, schrijft justitie in een verklaring.

Ondanks dat bij S. persoonlijkheidsstoornissen zijn vastgesteld, heeft de officier geen tbs tegen hem geëist. Dat komt doordat niet de stoornissen van S. de directe aanleiding waren voor de moord, maar het einde van de relatie met zijn vrouw. Over drie weken doet de rechtbank uitspraak.