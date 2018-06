‘NPO stopt met programma Brandpunt+’

De NPO maakt per 1 januari 2019 een einde aan het actualiteitenprogramma Brandpunt+ van KRO-NRCV. Dat bevestigt hoofdredacteur Hans Laroes nadat eerder op donderdag een regisseur van het programma het nieuws via Twitter naar buiten bracht. Voorloper Brandpunt was sinds 1959 te zien op televisie en stond bekend als een van de beste journalistieke programma’s.

De directie van KRO-NRCV werd woensdag geïnformeerd over het voornemen van NPO om een einde te maken aan Brandpunt+, donderdagochtend werd de redactie geïnformeerd. Het programma gaat online wel verder.

NPO: nog geen formeel besluit

Volgens Laroes zijn “rigide bezuinigingen vanuit Den Haag” van 60 miljoen euro de oorzaak voor het stopzetten van het programma. Brandpunt+ kreeg in januari nog een complete make-over. Laroes noemt het “zeer cru dat je maar een half jaar tijd krijgt voor een programma in wording waar op een andere manier journalistiek wordt gemaakt”. Brandpunt+ noemt zichzelf journalistiek met perspectief, gericht op oplossingen van problemen.

Volgens de NPO is er nog geen formeel besluit genomen. In een reactie via de e-mail schrijft directeur Frans Klein dat de gesprekken over de uitwerking van de plannen voor 2019 net gestart zijn.

“Over de exacte invulling daarvan praten we de komende weken verder. Bij het maken van die plannen moeten we rekening houden met een flinke bezuiniging, waarbij pijnlijke ingrepen onvermijdelijk zijn. Tegelijkertijd doen we er nog steeds alles aan om de politiek ervan te overtuigen dat de aangekondigde bezuiniging onverstandig is.”

In een reactie stelt Laroes dat het “zeer onwaarschijnlijk” is dat Brandpunt+ wel kan blijven bestaan. In de programmering voor 2019 is volgens de hoofdredacteur van KRO-NCRV slechts ruimte is voor twee in plaats van drie blokken tussen half negen en tien uur voor actualiteitenprogramma’s. De tweewekelijkse uitzending van Brandpunt+ duurt 18 minuten en zou daarvoor te kort zijn. Laroes gaat nog wel het gesprek aan met de NPO om te pleiten voor een actualiteitenprogramma, “gericht op oplossingen en met een positieve insteek”.

Correctie 21-06-2018: In een eerdere versie stond dat er nog maar ruimte is voor twee actualiteitenprogramma’s. Dat klopt niet, het gaat om twee in plaats van drie blokken tussen half negen en tien uur.