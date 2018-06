KLM krijgt nog meer concurrentie op route naar Dubai

Er is geen bewijs voor illegale staatssteun voor de drie luchtvaartmaatschappijen uit de Golfregio. KLM-concurrent Emirates kan daarom deze winter een derde dagelijkse vlucht openen tussen Amsterdam en Dubai.

Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) aan de Tweede Kamer. Het is voor het eerst dat het kabinet zich duidelijk uitspreekt over een van de grote kwesties in de mondiale luchtvaart. De stellingname is een gevoelige tegenslag voor KLM. Net afgelopen dinsdag had de Tweede Kamer nog een motie aangenomen ter bescherming van KLM tegen de concurrentie van Emirates.

Zowel in de Verenigde Staten als in Europa voeren gevestigde maatschappijen en vakbonden al jaren actie tegen vermeende oneerlijke concurrentie van Emirates en Etihad uit Dubai en Abu Dhabi (allebei Verenigde Arabische Emiraten, VAE) en Qatar Airways uit Qatar. Deze Gulf carriers hebben de laatste tien jaar met veel vliegtuigen, lage ticketprijzen en goede service veel marktaandeel veroverd. Hun groei is mogelijk dankzij verboden subsidies van hun rijke overheden, zeggen de concurrenten. Zij dringen in Washington en Brussel aan op maatregelen. Twee weken geleden mislukte een poging van onder meer Nederland om harder op te kunnen treden in Europees verband.

Geen bewijs

In haar Kamerbrief schrijft Van Nieuwenhuizen dat er geen bewijs is geleverd voor onrechtmatige staatssteun en dat de maatschappijen uit de VS en de VAE hebben afgesproken „dit voorlopig te laten rusten”. Ook de Europese Commissie heeft een onderzoek niet doorgezet.

Emirates begon in 2010 op Schiphol en vliegt sinds februari 2016 twee keer per dag met een A380, met bijna 500 stoelen het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, tussen Amsterdam en Dubai. Deze winter komt daar een derde dienst bij, met een kleinere B777 (ruim 300 stoelen). De beide andere vluchten begonnen ook met een B777. De vraag naar deze route is groot: de bezettingsgraad bij zowel KLM als Emirates lag de laatste drie jaar rond de 80 procent. Veel passagiers reizen via Dubai verder naar Azië of Afrika.

Motie

KLM heeft geprobeerd om de komst van een derde Emirates-vlucht tegen te houden. Een motie van VVD en CDA van deze week roept de minister op om in te grijpen als blijkt dat afspraken tussen Nederland en de VAE worden geschonden. Uit onderzoek van wetenschappelijk instituut SEO, twee keer uitgevoerd, blijkt dat dit niet het geval is, schrijft Van Nieuwenhuizen. Emirates is een sterke concurrent van KLM, maar er is geen sprake van prijsdumping of „onredelijke schade”.

In plaats van het SEO-onderzoek publiceerde het ministerie woensdagavond per abuis het commentaar van Emirates op dat onderzoek. Dit document is inmiddels verwijderd van de site. In het commentaar verwijst Emirates naar een vertrouwelijke overeenkomst uit 2000, waarin volledige vrijheid voor vluchten tussen beide landen is vastgelegd.

KLM kon donderdagochtend nog niet reageren op de goedkeuring van de minister voor een derde Emirates-vlucht.

