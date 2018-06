‘Dit kunstwerk, het verlicht mij’

‘Bijna twintig jaar geleden overleden achtereenvolgens twee ooms en mijn vader. Daardoor erfde ik een aantal schilderijen, die ik een plaatsje gaf in mijn appartement. Ze intrigeerden me: ik ging me verdiepen in kunst, bezocht regelmatig musea. Werk van Bang Hai Ja zag ik voor het eerst in 2010 in Brussel, waar ik toen woonde. Het werk sprak me aan, ik schreef haar naam op een papiertje en zocht uit wie zij was.

„Bang Hai Ja komt uit een kunstenaarsfamilie in Zuid-Korea. Toen ze een meisje van acht was, zag ze hoe het zonlicht in het water van een kabbelend beekje scheen. Dat zonlicht wilde ze kunnen laten zien, zo is ze begonnen met het schilderen van licht: eerst het fysieke, maar langzamerhand ook het spirituele licht. Toen ik me hiervan bewust werd, kon ik steeds moeilijker duiden waar het ene eindigt en het andere begint.



Michiel Matthes (67), voorzitter van Alliance for Childhood, kocht Lumière de l’univers van de Zuid-Koreaans-Franse kunstenares Bang Hai Ja (1937). Gekocht voor 3.000 euro bij de schilderes in haar atelier in Parijs in 2014.

„Sinds haar 23ste woont Bang Hai Ja in Parijs. Haar galeriehouder in Brussel zei tegen mij: ‘Als u naar haar expositie in Parijs gaat, kan ik u wel introduceren.’ Ik heb toen bij haar geluncht. Het klikte meteen tussen ons: we zitten op dezelfde golflengte en hebben eenzelfde levensinstelling. Bij die gelegenheid kocht ik mijn eerste schilderij van haar.

„Lumière de l’univers is het tweede werk dat ik van haar heb, Licht van het universum betekent dat. Bang Hai Ja’s thema is dus het licht – en de laatste decennia vooral het spirituele licht. Voor mij verbeeldt Lumière de l’univers het spirituele licht dat binnenkomt in de grofstoffelijkheid.

„In een veel afgezwaktere vorm kun je zoiets ervaren wanneer je een beetje in de put zit – en plotseling gebeurt er dan iets: de zon breekt door de wolken en de hele kamer raakt verlicht. Het is gewoon de zon, maar toch ziet de wereld er opeens anders uit: van het zonlicht is het spirituele aspect naar voren gekomen. Dat is op zo’n moment een soort cadeautje.

„En precies dat gebeurt er als ik kijk naar dit schilderij: het verlicht mij.”