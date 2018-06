‘Medewerkers Artsen zonder Grenzen bezochten veelvuldig prostituees in Afrika’

Medewerkers van hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) hebben tijdens hun werkzaamheden in Afrika veelvuldig gebruikgemaakt van lokale prostituees. Dat zeggen acht anonieme klokkenluiders donderdag tegen de BBC.

Het bezoeken van sekswerkers is streng verboden volgens de strikte gedragscode van Artsen zonder Grenzen. De aantijgingen zijn enkel gericht tegen logistieke medewerkers, niet tegen artsen of verplegers. Volgens een klokkenluider waren de prostituees in veel gevallen “zeer jonge meisjes”. De hulpwerkers die gebruik zouden hebben gemaakt van hun diensten waren vaak oudere collega’s.

Een klokkenluider zegt van een ervaren collega te hebben gehoord dat het “heel gemakkelijk” was om in Liberia medicatie te ruilen voor seks met jonge meisjes. Vooral meisjes die hun ouders aan Ebola hadden verloren zouden “alles doen” voor medicijnen”, zou de collega hebben gezegd. De BBC kon deze beschuldiging niet verifiëren.

De klokkenluiders wilden anoniem blijven omdat ze vrezen anders op een ‘zwarte lijst’ te belanden van hulporganisaties. In de hulpwereld is er veel ‘overloop’ van staff tussen hulporganisaties.

Machtsmisbruik

Een andere bron zei dat ze iemand die jonge prostituees meenam naar AzG-gebouwen niet durfde aan te spreken op zijn gedrag, omdat hij een hoge positie had. Volgens haar waren er meerdere gevallen van machtsmisbruik, waarin hooggeplaatste medewerkers hun positie aanwendden om weg te komen met grensoverschrijdend gedrag.

Artsen zonder Grenzen zegt tegen de BBC dat de organisatie “mishandeling, misbruik of uitbuiting” niet tolereert. Vorig jaar ontsloeg de organisatie negentien werknemers wegens seksueel wangedrag.

AzG is niet de eerste hulporganisatie waar seksueel grensoverschrijdend gedrag voor ophef zorgt. In februari bleek dat Oxfam-medewerkers tijdens operaties in Haïti orgies organiseerden waarvoor lokale prostituees werden ingehuurd, van wie meerdere minderjarig. Diezelfde maand kwam uit dat bij Plan International (voorheen Foster Parents Plan) zes bewezen gevallen van seksueel misbruik met kinderen hebben plaatsgevonden.