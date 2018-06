Wéér een schandaal bij een hulporganisatie - vier vragen over Artsen zonder Grenzen

Wat is er gebeurd? Drie anonieme klokkenluiders, allen vrouwen die werkzaam zijn of waren bij MSF, vertelden de BBC over machtsmisbruik door personeel tijdens missies. Ze deden dat anoniem, volgens de programmamakers uit vrees anders niet meer aan het werk te kunnen in de sector. De aantijgingen betreffen verschillende missies in Afrika. In Kenia zou een senior medewerker van de organisatie „erg jonge” prostituees meenemen naar gebouwen waarin het personeel woonde. Ook in Centraal-Afrika zouden „veelvuldig” lokale sekswerkers worden bezocht. En in Liberia zou een ervaren ontwikkelingswerker medicatie ruilen tegen seks. Twee van de klokkenluiders zeggen ook dat zij zichzelf geïntimideerd voelden of last hadden van seksuele avances van de mannelijke collega’s. Het gaat in alle verhalen om logistieke medewerkers, zeggen de programmamakers, niet om artsen of verplegers.

Wat weten we over seksuele intimidatie bij hulporganisaties? Er is vaker ophef geweest over wangedrag door medewerkers van niet-gouvernementele organisaties. In februari werd bekend dat medewerkers van de Britse tak van Oxfam zich in Haïti schuldig maakten aan seksueel overschrijdend gedrag. Zij organiseerden seksfeesten en huurden lokale, vaak minderjarige, prostituees in. Bij Plan International bleken zich meerdere misbruikzaken van kinderen te hebben voorgedaan.

Wat zegt MSF over deze nieuwe onthullingen? „Mishandeling, misbruik of uitbuiting worden totaal niet getolereerd”, zegt directeur Vickie Hawkins van de Britse tak. Over het algemeen noemt de organisatie zich „niet immuun voor dit gedrag”. Volgens de directeur is onderzoek naar de zaken genoemd in de BBC-uitzending lastig door „gebrek aan details”. Prostitueebezoek is verboden volgens de gedragsregels.