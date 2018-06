Kiesdrempel referendum Zaanstad niet gehaald

Bij een referendum over het zogeheten Cultuurcluster in Zaanstad is de kiesdrempel niet gehaald. Dat blijkt uit een voorlopige uitslag die de gemeente woensdagavond bekendmaakte. De stemming ging over bouwplannen voor de lege vlakte naast het treinstation.

Slechts 19,78 procent van de kiesgerechtigden nam de moeite een stem uit te brengen. Een teleurstellende opkomst, aangezien zowel het ja- als neekamp de afgelopen weken wel fel campagne voerden. Er stemden ruwweg drie keer zo veel mensen tegen het Cultuurcluster als voor. Het referendum was vanaf een opkomst van 30 procent geldig.

Nu de lokale volksraadpleging ongeldig is verklaard, moet de gemeenteraad zich maandag over de cultuurplannen buigen. Het referendum was enkel raadgevend, maar de partijen in het college hadden van tevoren aangegeven de uitslag te zullen respecteren. De definitieve uitslag wordt vrijdag bekendgemaakt.

Het Cultuurcluster is een te realiseren gebouw met meerdere culturele instellingen dat naast het treinstation gebouwd moet worden. In het pand moeten onder meer een poppodium, bibliotheek, kunstencentrum en filmtheater komen.

Spannende stemming

In de gemeenteraad zijn negentien leden voor het cultuurcluster en twintig tegen. Toch kan een stemming nog spannend worden. PVV-raadslid Koert Calkhoven, tegenstander van de plannen, is al enige tijd ziek. Lokaal PVV-leider Peter van Haase zei dat hij zijn best gaat doen om ervoor te zorgen dat Calkhoven bij de stemming in de raadszaal is.

Als de Cultuurcluster sneuvelt, moet Zaanstad met nieuwe plannen voor de lege vlakte naast het station op de proppen komen. Er is namelijk met de NS afgesproken dat op die locatie een publiekstrekker zou komen. Ook moet een locatie gezocht worden voor een poppodium, wat de coalitie heeft beloofd te zullen realiseren.