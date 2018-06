Kabinet wil betere bescherming voor schuldenaren

Het kabinet wil de wet aanpassen om te voorkomen dat mensen met schulden in een uitzichtloze situatie belanden. Om dat te bereiken heeft Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming (VVD) donderdag een wetsvoorstel ingediend.

Dekker wil de wet op meerdere punten aanpassen. Als het aan hem ligt, mogen deurwaarders voortaan bijvoorbeeld minder zaken in beslag nemen. Studiematerialen moeten zij voortaan laten liggen, net als spullen met een hoge emotionele waarde zoals trouwringen en fotoboeken. Ook honden en katten mogen bij de schuldenaar blijven.

‘Blijft niets over om van te leven’

Onder het wetsvoorstel van de minister kan ook niet meer beslag worden gelegd op een complete bankrekening. Het is de bedoeling dat een schuldenaar zo in zijn levensonderhoud kan blijven voorzien. Nu is het al zo dat het loon of de uitkering van een schuldenaar niet volledig mag worden afgepakt. Maar dat maakt niets uit als dat geld op een rekening belandt waarop volledig beslag is gelegd. “Dan blijft er niets over om van te leven”, aldus Dekker in een verklaring.

Andere wijzigingen die Dekker voorstelt, gaan bijvoorbeeld over de verkoop van in beslag genomen spullen. De minister wil dat dit ook op internet gaat plaatsvinden. Zo moeten de goederen meer geld opbrengen. Dekker staat deurwaarders daarnaast toe motorvoertuigen en aanhangwagens in de toekomst te confisqueren zonder die daadwerkelijk te hebben gezien. Ze mogen dat ook op afstand doen, met behulp van het kentekenregister van de RDW. Bovendien mag een inbeslagname alleen doorgaan als het waarschijnlijk is dat de baten hoger zullen zijn dan de kosten.

Dekker zegt dat hij het redelijk vindt dat een schuldeiser maatregelen neemt om zijn geld terug te krijgen. “Maar dat moet niet zover gaan dat mensen geen kant meer op kunnen en onder het bestaansminimum terechtkomen.”

Het terugdringen van de schuldenproblematiek is onderdeel van het regeerakkoord van Rutte III. Het kabinet belooft daarin onder meer misstanden in de incassosector te bestrijden en louche kredietverstrekkers aan te pakken. Ook zullen er “extra middelen” beschikbaar worden gesteld. De gemeenten en de branchevereniging voor schuldhulpverleners hadden kritiek op de plannen, die weinig nieuws zouden brengen.

Corrrectie (21-6-2018): In een eerdere versie van dit stuk werd Sander Dekker per abuis minister voor Rechtsbijstand genoemd. Dit moest natuurlijk Rechtsbescherming zijn. Hierboven is het aangepast.