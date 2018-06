Italië weigert opnieuw reddingsschip met migranten

Een schip van een Duitse hulporganisatie dat met een Nederlandse vlag vaart, de Lifeline, is in conflict gekomen met Italiaanse autoriteiten nadat het bij twee reddingsacties voor de Libische kust 224 bootmigranten heeft opgepikt.

Mede-oprichter Axel Steier vertelde telefonisch vanuit Dresden dat Rome schip en migranten niet in een Italiaanse haven wil toelaten. De Italiaanse houding was donderdagavond onduidelijk. Verscheidene ministers zeiden het schip in beslag te willen nemen, maar zeiden ook dat de Italiaanse kustwacht de bootmigranten zou kunnen overnemen.

Eerder op de dag zei minister Matteo Salvini van Binnenlandse Zaken dat het schip maar naar Nederland moet varen.

Steier vertelde dat het schip, een vissersboot die is omgebouwd tot reddingsschip „met plaats voor honderden mensen”, als een pleziervaartuig in Nederland is geregistreerd. „Zo’n vergunning voor een jacht is in Nederland niet moeilijk te krijgen. Ik denk dat dit betekent dat de mensen ook in Nederland asiel zouden kunnen aanvragen.” Hij voegde daar aan toe dat een reis over zee naar Nederland onhaalbaar is, ook al omdat de opvarenden op de Golf van Biskaye zeker zeeziek zouden worden.

De Nederlandse regering heeft tegenover de Italiaanse regering iedere ‘vlagverantwoordelijkheid’ zoals die voor koopvaardijschepen geldt, afgewezen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie omdat het schip niet staat ingeschreven bij het kadaster. Alleen dan vaart het schip onder Nederlandse vlag, aldus het ministerie. "Nederland is geen vlaggenstaatverantwoordelijke. Het schip vaart niet onder de Nederlandse vlag, misschien wel mét de Nederlandse vlag."

In Italië zei minister Toninelli van Infrastructuur dat het schip daarom als een piratenschip beschouwd zou moeten worden.

Volgens de Italiaanse regering heeft de Lifeline reddingsacties uitgevoerd in de Libische territoriale wateren. Steier ontkent dat. „Wij zijn dit jaar niet in de Libische wateren geweest.”

Eerder deze maand kondigde minister Salvini aan geen reddingsschepen van hulporganisaties meer toe te laten in Italië. Zo werd de Aquarius vorige week met meer dan 600 migranten aan boord geweigerd. Malta had het schip eerder ook al geweigerd. Na dagen van ophef besloot Spanje uiteindelijk het schip aan te laten meren in Valencia.