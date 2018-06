Intel-topman Krzanich stapt op wegens relatie met personeelslid

De topman van Intel Brian Krzanich is donderdag opgestapt nadat uit intern onderzoek is gebleken dat hij een relatie had met een personeelslid. Dat is tegen de regels van de Amerikaanse chipfabrikant. Het bestuur heeft de financieel directeur Robert Swan aangesteld als interim-bestuursvoorzitter.

In een verklaring stelt het bedrijf:

“Uit een lopend onderzoek door interne en externe adviseurs blijkt een schending van het beleid van Intel op het gebied van relaties tussen medewerkers; dit beleid geldt voor alle managers”.

De 58-jarige Krzanich stond sinds mei 2013 aan het hoofd van het grootste chipconcern ter wereld. Hij begon in 1982 als ingenieur bij Intel. Onder zijn leiding nam Intel het bedrijf Mobileye over voor ruim 15 miljard euro. Dit Israëlische techbedrijf ontwikkelt systemen waarmee zelfrijdende auto’s hun omgeving kunnen scannen. Intel denkt dat de markt voor technologie voor zelfrijdende auto’s markt in 2030 meer dan 65 miljard euro waard kan zijn.

