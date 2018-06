Hinault aan Tourpeloton: staak als Froome meedoet

Als Chris Froome op 7 juli aan de start verschijnt van de Tour de France, moeten de andere wielrenners in staking gaan. Dat vindt vijfvoudig Tourwinnaar Bernard Hinault, die woensdag in het Franse dagblad Ouest-France stelling nam in de dopingzaak rond Froome. De Brit werd vorig jaar positief getest op salbutamol, maar is voorlopig nog niet geschorst.

Hinault vindt het niet eerlijk dat Froome ondanks de salbutamolkwestie toch mag doorkoersen, terwijl andere coureurs in het verleden wel aan de kant moesten blijven. “Froome zou gewoon niet moeten starten, simpelweg omdat hij positief is getest”, aldus de Fransman. Hinault wijst op Alberto Contador, de vorig jaar gestopte Spaanse toprenner die wel een dopingschorsing uitzat. “En dan zou Froome ermee wegkomen? Op een gegeven moment houdt het gewoon op.”

Het is nodig dat Froomes collega-renners een stevige boodschap afgeven, vindt Hinault:

“Het peloton moet afstappen, in staking gaan en zeggen: ‘Als hij aan de start staat, gaan we niet rijden!’ Zo, wat gaat de organisatie dan doen?”

Astma

De affaire rond Froome is al aan de gang sinds december vorig jaar. Toen maakte de internationale wielerunie UCI bekend dat drie maanden eerder, tijdens de Ronde van Spanje, een veel te hoge concentratie salbutamol in Froomes urine was aangetroffen. Froome, die de ronde won, houdt vol dat hij het middel gebruikte tegen astma.

Longarts Shelley Overbeek plaatse vorig jaar haar twijfels bij Froomes verhaal. Lees ook: ‘32 pufjes lijkt me erg onwaarschijnlijk’

Froome werd niet direct geschorst, omdat gebruik van salbutamol in bepaalde hoeveelheden is toegestaan. De viervoudig winnaar van de Tour moet nu zelf aantonen dat er niks aan de hand was. Daar staat geen deadline voor; tot zijn onderzoek is afgerond, mag Froome gewoon blijven koersen. Hij won vorige maand de Ronde van Italië. En aan de Tour gaat hij waarschijnlijk ook meedoen: de UCI liet onlangs weten dat de zaak niet voor het begin van de Franse rittenkoers is afgesloten.

Intussen hebben onderzoekers van het Leidse medicijnenonderzoeksinstituut CHDR hun vraagtekens geplaatst bij de positieve test van Froome. Één urinemonster is volgens hen niet genoeg om de schuld of onschuld van de renner vast te stellen. “Je kunt het niet zeggen”, aldus de onderzoekers. Bovendien is het onzeker hoeveel profijt duursporters - zoals wielrenners - van het middel hebben.