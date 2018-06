Het geboortehuis van Nina Simone is nu nationaal erfgoed

Het geboortehuis van de Amerikaanse zangeres Nina Simone is tot nationaal erfgoed verklaard. Dat heeft de National Trust for Historic Preservation, een non-profitorganisatie in Washington D.C., dinsdag bekendgemaakt.

Het gaat om een bescheiden, in deplorabele staat verkerend houten huis in Tryon, een dorpje met 1.600 inwoners in North Carolina. In 1933 kwam Simone in het huis ter wereld als Eunice Kathleen Waymon, het zesde van acht kinderen van een predikant.

Eunice Waymon bleek een getalenteerd klassiek pianiste. Maar toen ze om geld te verdienen als Nina Simone ging optreden in een nachtclub in Atlantic City werd ze ontdekt als blues- en jazz-zangeres. Tussen 1958 en 1993 bracht ze meer dan zestig live- en studioalbums uit.

Simone, die in 2003 overleed, had heel haar leven het gevoel dat ze niet de erkenning kreeg die ze verdiende. Haar grammofoonplaten deden niet veel en haar rol als militante burgerrechtenactiviste riep weerstand op.

Nina Simone. Foto Rene Perez/AP

De laatste jaren heeft ze postuum alsnog de waardering gekregen die ze altijd heeft gezocht. De in 2015 uitgebrachte documentaire What Happened, Miss Simone? heeft daar vermoedelijk aan bijgedragen, net als haar uitverkiezing eerder dit jaar in de Rock and Roll Hall of Fame.

Het geboortehuis van Nina Simone kwam in 2016 op de markt. Vier bekende Amerikaanse kunstenaars – Adam Pendleton, Rashid Johnson, Ellen Gallagher en Julie Mehretu – kochten het huis uit eerbied voor Nina Simone. Toen de National Trust daarvan hoorde, nam ze contact met de kunstenaars op.

Vorig jaar kwam een nieuwe biografie uit over Nina Simone. Lees hier de recensie terug: Nina Simone bestond uit vier vrouwen

Nog geen honderd huizen in de Verenigde Staten zijn tot nationaal erfgoed uitgeroepen. De vier kunstenaars die het huis in eigendom hebben, zijn niet van plan om er een museum van te maken.

In een gesprek met The New York Times zegt een van de eigenaars, beeldend kunstenaar Adam Pendleton, dat het huis aan jonge kunstenaars ter beschikking zal worden gesteld, in de hoop dat de omgeving hen net zoveel inspiratie zal bieden als de jonge Nina Simone.

Maar eerst zal het huis in oude luister worden hersteld. Pendleton: „Het moet er weer uit komen te zien zoals toen de familie Waymon er nog woonde. Het is belangrijk dat het een zeer eenvoudig huis blijft.”

Het interieur van het geboortehuis. Foto Nancy Pierce/AP

Het afbrokkelende huis heeft volgens de eigenaren grote symbolische waarde. Met haar politieke houding daagde Nina Simone tijdens haar leven Amerika uit en ook stelde ze vragen over wat het land zou kunnen worden. Pendleton: „Ik denk dat die vragen nog altijd actueel zijn.”