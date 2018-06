Pas op, oudere zonnepanelen kunnen gaan lekken

Al bijna zes jaar ben ik een tevreden afnemer van de stroom die op mijn dak wordt geproduceerd door zes zonnepanelen. Tegelijk met de panelen heb ik ook zo’n metertje besteld, waarop in staafgrafieken wordt verbeeld hoeveel kilowattuur (kWh) je per dag, maand en jaar produceert. Ik kijk er elke dag wel een keertje op.

Bij het bekijken van de jaargrafieken viel me iets op. In 2013 was de opbrengst nog 1.140 kWh, maar daarna liep die terug: 1.070, 1.040, 1.000. Het afgelopen jaar was de opbrengst zelfs gezakt naar 900 kWh.

NRC Groen Elke woensdag de laatste ontwikkelingen rond klimaat, energie en duurzaamheid. Inschrijven

Was dat de schuld van de zon? Nee, uit de zonurenstatistieken van het KNMI bleek het tegendeel. 2017 was weliswaar een slecht zonjaar, maar vanaf 2013 scheen de zon vrijwel elk jaar flink langer dan het vorige. 2017 was ongeveer op het niveau van 2013, maar de opbrengst was inmiddels met 20 procent gezakt.

Het moest dus aan de panelen liggen. In het leveringscontract stond dat de fabrikant van de panelen garandeert dat de panelen na 12 jaar nog minimaal 90 procent van hun vermogen leveren. De meeste contracten hebben soortgelijke bepalingen. Mijn installatie zat daar na zes jaar ruimschoots onder, dus de installateur werd gebeld.

Bij doormeting van de installatie bleek snel dat het hier om een loepzuiver geval van ‘Potential Induced Degradation’ (PID) ging. De installateur vertelde me dat PID een verschijnsel is dat zich wel meer voordoet bij iets oudere panelen. Het is, kort gezegd, weglekken van de zonnestroom door een niet optimale isolatie. Nieuwe zonnepanelen zijn PID-proof, maar veel oudere niet.

In twee jaar maakte Roelie Fopma haar huis energieneutraal en fossielvrij: De gasmeter staat bij haar voor altijd stil

Vervanging van mijn panelen bleek niet mogelijk, vertelde de installateur, want de (Chinese) fabrikant geeft niet thuis. Maar er was een oplossing: de PIDbox. Een apparaatje dat tussen de panelen en de omvormer wordt gemonteerd en ’s nachts de cellen regenereert. Aan die box zit je voor altijd vast, maar al na een paar weken knappen de panelen er flink van op, is me beloofd.

Er zijn vast meer mensen met panelen van een jaar of vijf, zes oud, maar hoe vaak PID voorkomt, is moeilijk te achterhalen. Als de opbrengst jaar na jaar afneemt kan het geen kwaad eens met de installateur te gaan praten.