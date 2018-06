Overdag loop ik vaak met onze teckel Harrie door het centrum van Maastricht. Velen kennen hem en mij.

Als ik ’s avonds met mijn partner, met wie ik al dertig jaar samen ben, door de stad loop zonder Harrie, krijg ik vaak de vraag „Bent u maar alleen?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl