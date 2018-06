‘Flinke belastingverhoging voor gasgebruiker’

De energiebelasting op gas moet de komende twaalf jaar omhoog met ongeveer 75 procent. Op die manier moeten particulieren, bedrijven en woningcorporaties ertoe worden bewogen van aardgas af te stappen. Dit plan wordt vrijwel zeker opgenomen in het klimaatakkoord, zo bevestigen deelnemers aan de klimaattafel van oud-PvdA-leider Diederik Samsom aan de Volkskrant.

De belasting op stroom daalt juist met de helft, om alternatieven voor aardgas als elektrische warmtepompen financieel voordeliger te maken. Aardgas is nu nog zo goedkoop dat overstappen naar andere bronnen niet aantrekkelijk is.

Het klimaatakkoord moet ervoor zorgen dat de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent is afgenomen ten opzichte van 1990. Wie aardgas blijft stoken, is in 2030 380 euro meer energiebelasting kwijt dan nu.

Lage inkomens

Wel komt er een compensatieregeling voor huishoudens met lage inkomens. Die kunnen bijvoorbeeld een verlaging van de inkomstenbelasting of een verhoging van huurtoeslag of uitkeringen tegemoet zien. Daardoor kunnen zij alsnog een elektrische warmtepomp aanschaffen, die vaak duizenden euro’s kost.

Volgende week komt de klimaattafel voor de laatste keer bijeen om een eindvoorstel op te stellen. Aan het overleg nemen onder meer gemeenten, milieuorganisaties, huiseigenaren, woningcorporaties, banken, vakbonden en energie-, bouw- en installatiebedrijven deel. Het eindvoorstel voor het klimaatakkoord wordt medio juli bekendgemaakt. De Tweede Kamer beslist dan of dit plan ook wordt uitgevoerd.