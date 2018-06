Filippijns netwerk kinderporno opgerold met hulp Nederland

De Filippijnse politie heeft de afgelopen dagen met de hulp van Nederlandse collega’s een kinderpornonetwerk in het land opgerold. Achttien kinderen werden door familieleden online aangeboden voor seksueel misbruik. De slachtoffers zijn inmiddels bevrijd en elders veilig ondergebracht.

Kopers uit onder meer Nederland lieten de familieleden op bestelling handelingen verrichten bij de kinderen. Via chatgesprekken gaven zij aan wat zij wilden dat er zou gebeuren en na betalingen konden zij het misbruik via de webcam volgen. Zo sloten ouders en grootouders bijvoorbeeld vijf slachtoffers op in een huis. De leeftijd van die kinderen varieert van 5 maanden tot twaalf jaar oud.

Of er ook aanhoudingen zijn verricht, is nog niet bekend. Gegevens van kopers over de hele wereld worden gedeeld met plaatselijke politiediensten.

“Schokkend”

Een Nederlandse politieliaison, die op de Filippijnen is gestationeerd om te helpen bij het bestrijden van sekstoerisme, adviseerde de lokale politie bij het oprollen van het netwerk. Ook Australische agenten werden ingezet bij het in kaart brengen van het misbruik.

Deze liaison, Farid El Hamouti, zegt geschrokken te zijn van het gemak waarmee de seksshows gekocht kunnen worden: