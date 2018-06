EU-Hof: leefomstandigheden Breivik niet onmenselijk

De toestanden waaronder de Noorse terrorist Anders Breivik in de gevangenis verblijft zijn niet onmenselijk of mensonterend. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens donderdag bepaald in een zaak die door de 39-jarige massamoordenaar was aangespannen. Breivik kan na de uitspraak niet meer in beroep of naar een hoger hof.

Breivik, die vorig jaar zijn naam liet wijzigen naar Fjotolf Hansen, zit vrijwel in isolatie in een cel van drie kamers. Volgens hem komt dit neer op een onmenselijke behandeling (in strijd met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) en heeft hij volgens artikel 8 recht op privacy en een gezinsleven. Breivik is niet getrouwd en heeft ook geen kinderen.

Ongegrond

De drie rechters van het Europees Hof vonden de klachten van Breivik ongegrond en wezen de zaak van de hand. De Noorse staat gaf eerder aan dat Breiviks isolement en visitaties nodig zijn omdat hij in een omgeving met andere gedetineerden kan worden aangevallen.

Breivik vermoordde in 2011 77 mensen met een autobom en een schietpartij op het Noorse eiland Utøya. Het betrof de dodelijkste geweldsdaad op Noors grondgebied sinds de Tweede Wereldoorlog. Breivik heeft nooit spijt betuigd voor zijn daden, die gemotiveerd werden door extreemrechts gedachtegoed. Hij is veroordeeld tot 21 jaar cel met kans op verlenging, de hoogst mogelijke straf in Noorwegen.