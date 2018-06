Duizenden mensen zuidwesten Syrië ontvlucht

Duizenden mensen zijn de afgelopen dagen de Daraa-regio, in het zuidwesten van Syrië, ontvlucht nadat het Syrische leger onder leiding van Bashar al-Assad de bombardementen heeft opgevoerd. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten donderdag.

Na een reeks overwinningen in Damascus en Ghouta is het Syrische leger begonnen met een offensief in de Daraa-regio, nabij de Jordaanse grens en de Golanhoogten. Daraa staat bekend als de regio waar de revolutie in 2011 begon. Rebellen hebben ongeveer tweederde van het gebied in handen, het regime van Assad controleert alleen nog een klein stukje in het centrum van de regio.

De afgelopen dagen laait het geweld op. Na enkele relatief kalme weken, zouden de bombardementen de afgelopen dagen sterk zijn toegenomen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat vanuit Londen via lokale bronnen het conflict in Syrië volgt, zijn als gevolg daarvan meer dan twaalfduizend mensen de regio ontvlucht.

Twintig doden

De Verenigde Naties maken zich ernstige zorgen om de 750.000 mensen in het zuidwesten van Syrië die geraakt kunnen worden door het geweld. Woensdag zouden er al twintig mensen zijn omgekomen, van wie elf in de stad Daraa.

In de zeven jaar durende oorlog in Syrië zijn inmiddels honderdduizenden mensen omgekomen en miljoenen mensen ontheemd geraakt. Meer dan 13 miljoen mensen in Syrië zijn afhankelijk van noodhulp.