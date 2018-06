Doorgestarte juwelier Siebel lijdt nog steeds verlies

Juweliersketen Siebel is er in de eerste jaren na zijn doorstart niet in geslaagd winst te boeken. In 2016 eindigde Siebel met een verlies van bijna 830.000 euro, blijkt uit de eerste cijfers die het bedrijf sinds zijn faillissement publiceerde. Resultaten over vorig jaar heeft Siebel nog niet bekendgemaakt.

Siebel, een van de grootste juweliers van het land, werd in januari 2014 failliet verklaard. Het vroegere familiebedrijf leed op dat moment al enkele jaren verlies en had een miljoenenschuld bij zijn financiers. Een maand later maakte Siebel een doorstart onder een nieuwe Russische eigenaar, Moscow Jewelry Factory.

In de onlangs gepubliceerde jaarrekening veegt Siebel de resultaten over die eerste periode na het faillissement op een hoop: de laatste tien maanden van 2014 en heel 2015 zijn samen één boekjaar. In die 22 maanden bedroeg het verlies bijna 4,8 miljoen euro. In het laatste volledige jaar voor het faillissement schreef Siebel een verlies van 3,8 miljoen.

Voor de controlerend accountant zijn de verliezen in 2015 en 2016 reden voor twijfel: ze zouden het voortbestaan van Siebel in gevaar kunnen brengen, waarschuwt hij in een begeleidende verklaring. Tegelijkertijd kan het bedrijf rekenen op de steun van zijn nieuwe eigenaar. Die heeft volgens de accountant laten weten bereid te zijn om financieel bij te springen als dat nodig is.

Siebel hoopt dat het zover niet zal komen. Het 105 jaar oude bedrijf verwacht dat de resultaten de komende jaren verbeteren als gevolg van kostenbesparingen. Ook denkt Siebel dat de omzet in de toekomst weer zal aantrekken. Hoeveel omzet er de laatste jaren is geboekt, maakt het bedrijf in de jaarrekening niet bekend. In 2013, het laatste jaar voor het faillissement, was dat zo’n 21,5 miljoen euro.

Onder de nieuwe eigenaar zet Siebel weer in op groei. Sinds de doorstart opende het bedrijf, dat tot het faillissement het predicaat Koninklijk mocht dragen, twaalf vestigingen. Siebel heeft nu 46 winkels door het hele land.