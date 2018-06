De Luizenmoeder wint Nipkowschijf

De Luizenmoeder is donderdag in Amsterdam bekroond met de Zilveren Nipkowschijf. De zwarte comedy van NPO 3 kreeg de belangrijke tv-prijs omdat zij, volgens de jury van tv-critici „de tijdgeest anno 2018 als geen ander” wist te vatten. De jury stelt dat de serie onmiddellijk in de „Nederlandse canon” is opgenomen.

In de comedy van AVRO-TROS, een onverwachte hit met gemiddeld 3,7 miljoen kijkers, leveren leraren en ouders op een basisschool een snoeihard gevecht met elkaar, met in het middelpunt het softe, schofterig incompetente schoolhoofd Anton (Diederik Ebbinge), de verzenuwde controlfreak Juf Ank (Ilse Warringa) en Volkert, de stoïcijnse concierge met PTSS (Henry van Loon).

De jury: „De Luizenmoeder, dat zijn wij. Hallo allemaal: jong, oud, links, rechts, grachtengordel, provincie, politiek correct of politiek incorrect. Niemand ontkwam, niemand werd gespaard. (…) In een land dat bij het minste of geringste tot op het bot is gepolariseerd, konden we tien weken hartelijk lachen om onszelf en onze stokpaardjes, dogma’s en sociale ongemak.”

Lees ook: De herkenbare mores van De Luizenmoeder

Politiek incorrect

Tijdens het juryberaad, onder leiding van NRC-redacteur Hans Beerekamp, bleek overigens dat er weliswaar geen debat was over de kwaliteit en de grote impact van de serie, maar wel over het al snel erop gelegde frame van „eindelijk mogen we weer eens lachen om politiek incorrecte grappen”. Volgens sommige juryleden gaf juist het ambigue karakter kracht aan de serie.

De Luizenmoeder keert in 2019 terug voor een tweede seizoen.

De andere genomineerden voor de Zilveren Nipkowschijf waren de documentaire-serie In het spoor van IS (BNN/VARA) van Sinan Can en de reisserie Ersin in Wonderland (VPRO) van Ersin Kiris. De reisserie De neven van Eus (NTR) van Özcan Akyol en de podcast Bob (VPRO) kregen een eervolle vermelding.

Lees ook: De Luizenmoeder als politiek incorrecte verademing

Avondjes lachen

Komiek André van Duin kreeg, zoals eerder gemeld, de Ere Nipkowschijf, „vooral omdat hij het gemoed van miljoenen mensen heeft verlicht met honderden avondjes lekker lachen”, aldus de jury van de tv-prijs. Van Duin krijgt de onderscheiding ook omdat hij zich dit jaar van een onvermoede kant liet zien: als presentator van de banketbakwedstrijd Heel Holland Bakt (MAX) en als acteur in Het geheime dagboek van Hendrik Groen (MAX).