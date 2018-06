Bekende ‘gebarentaalaap’ Koko overleden (46)

Koko, de gorilla die bekendheid verwierf doordat ze gebarentaal leerde, is dinsdag op 46-jarige leeftijd overleden. De aap stierf in haar slaap in het Amerikaanse Santa Cruz (Californië), zo meldt The Gorilla Foundation.

Koko werd geboren in de dierentuin van San Francisco en verwierf wereldfaam nadat onderzoeker Francine Patterson begon met het aanleren van gebarentaal bij de primaat. Daarbij werden uitgesproken woorden gekoppeld aan gebaren. Zo zou ze tot een ‘woordenschat’ van honderden woorden zijn gekomen die ze in gebaren wist te vertalen. Later kon Koko de gebaren ook in context inzetten, onder meer door woorden te combineren. Zo werd een borstel uitgebeeld met de gebaren voor ‘haar’ en ‘krabben’.

Ze was daarna onderwerp van verschillende documentaires. Ook sierde Koko de cover van het tijdschrift National Geographic met een foto die zij van zichzelf in spiegelbeeld had gemaakt.

Niet onomstreden

Het duiden van de gebaren die Koko maakte was niet omstreden. Zo zou de gorilla met gebaren hebben aangegeven dat ze zich zorgen maakte over klimaatverandering. Een van de bekendste primatologen ter wereld, Nederlander Frans de Waal, zei daarover tegen NRC: “Dat geloof ik gewoon niet. Het is pure reclame van de Koko-foundation. Een gorilla kun je trainen om dat te doen.”

Bekijk hier de video waarin Koko haar zorgen over klimaatverandering zou uiten: