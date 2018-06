WK voetbal dag 8: Australië speelt gelijk tegen Denemarken (1-1)

De Denen kwamen al vrij vroeg in de wedstrijd op 1-0 dankzij een goal van Christian Eriksen. De oud-Ajacied rondde voorbereidend werk van Feyenoorder Nicolai Jörgensen op fraaie wijze af. Hands aan Deense zijde leidde vlak voor rust de gelijkmaker van Australië in. Scheidsrechter Mateu Lahoz bekeek op advies van de videoscheidsrechter de beelden en kende een strafschop toe. Daarmee kwam het aantal gegeven penalty’s in de groepsfase op elf, nu al één meer dan in de gehele groepsfase bij het vorige WK.

De strafschop werd benut door Mile Jedinak. De aanvoerder van het Australische team scoorde tegen Frankrijk ook al vanaf elf meter. In totaal scoorde Jedinak nu driemaal op een WK uit een penalty. Slechts drie spelers, onder wie Rob Rensenbrink, wisten vaker te scoren op die manier.

In de tweede helft werd niet meer gescoord. Wel viel Australiër Andrew Nabbout geblesseerd uit. Zijn schouder is mogelijk uit de kom geschoten.

Denemarken heeft nu vier punten uit twee duels, Australië één. Om een kans te houden op het bereiken van de volgende ronde moet het team van Bert van Marwijk de volgende wedstrijd in ieder geval met ruime cijfers winnen van Peru en is het ook nog afhankelijk van de uitslag van Denemarken - Frankrijk.