Asielzoekers met WK-tickets beproeven geluk aan Finse grens

Een WK-toegangsbewijs als ticket naar een beter bestaan, sommige asielzoekers vinden het een kans waard. De afgelopen dagen hielden in buurlanden van Rusland grenswachten ‘voetbalsupporters’ aan uit onder andere Marokko, Nigeria en China, die Europa probeerden binnen te komen.

Een agent van de Finse grenspolitie zei woensdag tegen Reuters sinds het begin van het voetbaltoernooi al vijf personen te hebben tegengehouden. Allen waren zij Rusland binnengekomen op vertoon van een WK-ticket, dat zij na registratie hadden omgeruild voor een fan-ID waarmee de wedstrijden kunnen worden bezocht.

Noorse en Baltische grens

Omdat WK-bezoekers deze voetbalmaand geen apart Russisch visum hoeven te laten zien, konden de migranten zo de strenge visumregels van Rusland omzeilen. „We waren hierop voorbereid aangezien we wisten dat personen Rusland zonder visum binnen kunnen, maar het was een verrassing dat het al direct bij de start van het WK begon”, zei risicoanalist Marko Saareks van de Finse grenspolitie in een reactie op de incidenten tegen Reuters. Volgens hem hebben migranten in het bezit van fan-ID’s ook bij de Poolse, Noorse en Baltische grens hun geluk beproefd.

De Petersburgse krant Fontanka schreef woensdag over twee Iraniërs die op ‘sportieve gronden’ een Russisch visum hadden aangevraagd en werden aangehouden toen zij voorbij de West-Russische stad Vyborg de grens met Finland over probeerden te steken.

Grensoversteek op de fiets

De ‘Arctische route’, via Finland of het uiterste noorden van Noorwegen, is niet nieuw. Tijdens de migratiegolf in 2015 verschenen dagelijks tientallen migranten aan de grens waar Rusland grenst aan de Scandinavische landen. Bij de grens in Storskog in het uiterste noorden van Noorwegen ploegden ruim 5.000 veelal Syriërs, soms met kleine kinderen, op de fiets door de sneeuw, aangezien de Russische wet bepaalt dat een grensoversteek op wielen dient te gebeuren. De Noorse regering besloot de migranten daarop terug te sturen.

Niet alleen asielzoekers, ook mensensmokkelaars gebruiken het WK om hun slachtoffers via Rusland naar Europa te leiden, zo bleek begin vorige week. Toen onderschepten de Nigeriaanse autoriteiten negen jonge meisjes en een jongetje die zonder begeleiding en met WK-tickets op zak aan boord probeerden te gaan van een vliegtuig van Lagos naar Moskou. Vijf verdachten, onder wie twee medewerkers van de luchthaven, werden aangehouden. Eerder waren Nigeriaanse kinderen aangetroffen met enkeltjes naar Moskou.