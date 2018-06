Heidegger moet WK voor omstreden Özil gaan redden

Als je al weken mikpunt van kritiek bent vanwege een bijeenkomst met de Turkse president Erdogan, en als je ook nog eens beroerd gespeeld hebt in de eerste wedstrijd op het WK, dan is alle steun meegenomen. Het zwarte schaap van het Duitse elftal, Mesut Özil, kreeg deze woensdag een felle – en uitzonderlijk bloemrijke – verdediging op de voorpagina van Die Welt. Er werd zelfs een kleine psychologische analyse met filosofische onderbouwing bij geleverd.

Het Duitse team probeert zich al dagen te herpakken na het pijnlijke verlies, zondag, tegen Mexico. Met huiver beseft men in Duitsland dat het WK voor de huidige wereldkampioen al in de eerste ronde voorbij kan zijn, als het zaterdag tegen Zweden weer misgaat. Het gesomber en geklaag is in de Duitse media niet van de lucht.

Het zou de stemming in en rond de ploeg zeker ten goede komen als er een punt gezet kan worden achter de almaar voortzeurende affaire rond Özil, medespeler Ilkay Gündogan en hun treffen met Erdogan – ‘mijn president’, zoals er tot onbegrip en woede van veel Duitsers op een shirtje stond dat Gündogan de Turkse president voor de camera’s overhandigde. De woordvoerder sportzaken van de anti-immigratiepartij AfD pleitte er deze week zelfs voor de twee spelers uit het Duitse team te verwijderen en naar huis te sturen.

Onverdiende kritiek

Maar „Duitsland heeft veel aan Özil te danken”, kopt Die Welt woensdag naast een grote foto van Özil. Hij heeft een fout gemaakt, aldus de krant, hij heeft zich voor het karretje van Erdogan laten spannen, en is daarvoor uitgefloten en gehekeld. „Maar de kritiek was bovenmatig en dat heeft hij niet verdiend. Hij heeft voor dit land en dit team ongelooflijk veel gepresteerd.”

In één moeite door geeft de krant al diegenen ervan langs, waaronder de boulevardkrant Bild, die de afgelopen weken suggereerden dat de in Gelsenkirchen geboren voetballer met Turkse wortels geen ‘echte Duitser’ is. Bild had een dag eerder groot op zijn voorpagina geschreven dat Özil zich in het Duitse shirt niet op zijn gemak voelt, een citaat uit een column van oud-voetballer en commentator Lothar Matthäus op de sportpagina. Niemand die het debat van de afgelopen weken een beetje heeft gevolgd, kon ontgaan dat hier nog eens gesuggereerd werd dat de loyaliteit van Özil meer bij Turkije ligt dan bij Duitsland.

Verontwaardigd vervolgde Die Welt daarop: „Met zijn introverte melancholie en zijn existentiële zorgelijkheid in Heideggeriaanse zin, is hij Duitser en Europeser dan menige lawaai-patriot, zoals het sportmens van de AfD dat hem nu uit het team wil gooien.” Een Bild-journalist meldde daarop laconiek via Twitter dat hij inmiddels Heideggers hoofdwerk Sein und Zeit heeft aangeschaft om Özil beter te kunnen doorgronden.