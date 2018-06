Zondag informele EU-top in Brussel over migratie

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker belegt voor zondag een informele EU-top in Brussel. Juncker zei woensdag dat hij op de bijeenkomst samen met regeringsleiders van EU-lidstaten naar Europese oplossingen wil zoeken voor de recent weer opgelaaide migratieproblematiek.

Wie er aan de top deelnemen, is nog niet bekend. De bijeenkomst, die Juncker woensdag per tweet aankondigde, verkeert nog in de planfase. Volgens Reuters zijn in ieder geval Duitsland, Frankrijk, Italië en Griekenland aanwezig, vier landen waarin de migratiecrisis op het moment een grote rol speelt. Of premier Rutte aanschuift is nog onduidelijk. Voor 28 en 29 juni staat er een officiële top gepland waarbij alle 28 leiders van de EU in ieder geval wel aanwezig zijn.

Crisis Duitsland

In Duitsland dreigt een regeringscrisis over het Europese migratiebeleid. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer wil dat er duidelijke afspraken komen over een Europa-brede aanpak van asielproblematiek. Als Merkel dat niet voor juli voor elkaar krijgt wil Seehofer, die lid is van Merkels coalitiepartner CSU, zijn plan doorzetten om asielzoekers die al in andere Europese landen zijn geregistreerd, meteen terug te sturen aan de Duitse grens. Merkel is daar fel tegen.

Ook in Italië is de migratiecrisis de laatste weken weer een actueel onderwerp. De nieuwe rechts-populistische regering in het land wil een hardere opstelling ten opzichte van migranten. Eerder deze maand weigerde Italië een schip van een humanitaire organisatie, met aan boord zeshonderd uit de zee geredde migranten, niet toe te laten in zijn havens. De boot mocht een paar dagen later wel aanmeren in het Spaanse Valencia.

JunckerEU Jean-Claude Juncker #MigrationEU https://t.co/qXJaghR20v I am convening an informal working meeting on migration and asylum issues in Brussels on Sunday, in order to work with a group of Heads of State or Government of Member States interested in finding European solutions ahead of the upcoming #EUCO 20 juni 2018 @ 10:04 Volgen

Trump viel deze week in een serie tweets Duitsland en daarmee Merkel aan op het migratiebeleid. Sluiten de Europese rijen zich nu Trump het op Merkel gemunt heeft?

Ondanks dat vluchtelingen in de Europese politiek weer een grote rol spelen, is het aantal mensen dat oorlogsgebieden ontvluchtte vorig jaar aanzienlijk afgenomen. Volgens de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) werden wereldwijd 1,2 miljoen asielaanvragen gedaan, tegenover 1.6 miljoen een jaar eerder. Opmerkelijk is dat nog maar de helft van de aanvragen in Europa werd gedaan, terwijl het aantal nieuwkomers in de Verenigde Staten, Canada en Australië enorm steeg. Dat staat in een rapport dat de OESO woensdag presenteerde.

De 35 OESO-lidstaten vangen nu samen 6,4 miljoen vluchtelingen op. Meer dan de helft van dat aantal verblijft in Turkije. De meeste vluchtelingen komen uit Afghanistan, Syrië en Irak.