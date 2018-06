WK-vooruitblik dag 8: Messi zoekt de vorm met Argentinië

14.00 uur: Denemarken - Australië

Bert van Marwijk bood met zijn Australië stug weerstand tegen Frankrijk in het eerste groepsduel, maar verloor toch. Een overwinning op Denemarken is gewenst. Dat won zelf met 1-0 van Peru en nam zo een voorsprong onderweg naar een plek in de achtste finales.

In de marge van het WK draait deze wedstrijd om de onofficiële wereldtitel. Volgens het principe uit het boksen - als de titelhouder wordt verslagen in een internationaal duel is de tegenstander de nieuwe titelhouder - is Denemarken de huidige onofficiële wereldkampioen na de overwinning op Peru. Hoe dat precies zit, is in ons stuk over de Unofficial Football World Championships (UFWC) te lezen.