WK voetbal dag 7: Marokko uitgeschakeld na verlies tegen Portugal

WK-nieuwtjes

De geblesseerde Tunesische keeper Mouez Hassen komt dit WK niet meer in actie, heeft het team bekendgemaakt. Hij moest afgelopen maandag al na ruim een kwartier spelen de groepswedstrijd tegen Engeland verlaten, na een botsing met de Engelse middenvelder Jesse Lingard. Hassen raakte daarbij geblesseerd aan zijn schouder en zal niet op tijd herstellen voor dit toernooi. Hij zal bij zijn Franse club Chateroux verder behandeld worden, meldt persbureau Reuters.

Kritiek of niet, de FIFA is tot nu toe zeer tevreden over de videoscheidsrechters. Tot nu toe zijn op het WK al vier strafschoppen gegeven na interventie van een videoscheidsrechter, van wie de Nederlander Danny Makkelie er in Rusland één is. Discussie was er ook. De Brazilianen beklaagden zich tevergeefs over de goal van Steven Zuber in de wedstrijd (1-1) tegen Zwitserland. Zuber leek de Braziliaan Miranda te duwen, maar de videoscheidsrechter greep niet in. Engeland vond dat een overtreding op spits Harry Kane in het duel met Tunesië (2-1) een penalty had moeten opleveren.

Björn Kuipers, de enige Nederlander die als hoofdscheidsrechter actief is in Rusland, heeft zijn tweede wedstrijd toebedeeld gekregen. Hij fluit vrijdag het duel tussen Brazilië en Costa Rica in groep E.

Mesut Özil, nog steeds in eigen land onder vuur (mede) vanwege een ontmoeting met de Turkse president Erdogan, krijgt woensdag steun van de krant Die Welt. Duitsland moet hem juist dánkbaar zijn.