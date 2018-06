Terugkijken: de NRC Correspondentenavond

Europa in crisis

Als we het over Europa hebben, is het woord crisis vaak niet ver weg. Er is nog geen antwoord op Brexit of er dient zich al een eurosceptische regering in Italië aan. Een NRC-panel met Duitsland-correspondent Juurd Eijsvoogel, Frankrijk-correspondent Peter Vermaas, Brussel-correspondent Stéphane Alonso en Haagse redacteur Emilie van Outeren analyseert onder leiding van redacteur geopolitiek Michel Kerres de stand van zaken in Europa.

Wat is soevereiniteit?

Europa-correspondent en columnist Caroline de Gruyter neemt ons mee op haar zoektocht naar de betekenis van soevereiniteit. Want wat houdt dat eigenlijk in, soeverein zijn?

Nieuwe koers Italië

Brussel maakt zich zorgen over de onlangs aangetreden eurosceptische regering in Italië. Is dat terecht? Redacteur Marc Leijendekker volgt de ontwikkelingen in Italië op de voet en gaat in gesprek met Brussel-correspondent Tijn Sadée over de nieuwe koers van het land.

Machtswissel in Spanje

Ook in Spanje is een nieuwe regering aangetreden. Lukt het de nieuwe premier Sánchez om het land bij elkaar te houden? En hoe gaat hij om met de kwestie Catalonië? Spanje-correspondent Koen Greven en redacteur Maral Noshad Sharifi bespreken de situatie in Spanje.

Hoe nu verder met Brexit?

Het Brexit-dossier wordt almaar ingewikkelder. Correspondent in Londen Melle Garschagen volgde het proces vanaf het begin en laat aan de hand van drie verschillende plekken zien hoe lastig het zal zijn voor de Britse premier May om Brexit tot een succesvol einde te brengen.