Talibaan doden zeker dertig Afghaanse militairen

Zeker dertig Afghaanse militairen zijn woensdagochtend omgekomen bij een aanslag van de Talibaan op een militaire basis in de westelijke provincie Badghis. Dat meldt de gouverneur van de provincie volgens persbureau Reuters. Volgens gouverneur Abdul Qafoor Malikzai vielen de Talibaan in de vroege ochtend ook twee controleposten aan.

Een woordvoerder van de politie van Badghis bevestigt de dood van de dertig militairen en zegt dat de Talibaan daarnaast vier soldaten heeft gedood bij aparte aanslagen op controleposten in hetzelfde district.

“Grote aantallen Talibaanstrijders kwamen van alle kanten”, zegt Abdul Aziz Bek, hoofd van de provinciale raad van Badghis, over de aanval. “Na uren van hevige gevechten zijn dertig leden van de Afghaanse veiligheidstroepen gedood en namen de Talibaan de basis in.”

Volgens Bek hadden de militanten de aanslagen goed voorbereid. Hij meldt ook dat afgelopen nacht vijftien Talibaanstrijders gedood zijn in andere gebieden van de provincie. De Talibaan hebben nog niets gezegd over de aanslagen.

Wapenstilstand

Het is de eerste grote aanslag van de militanten sinds afgelopen zondag het staakt-het-vuren met het Afghaanse leger afliep, dat was ingesteld vanwege het driedaagse Suikerfeest, dat het einde van de ramadan markeert. President Ashraf Ghani wilde de wapenstilstand verlengen, maar daar stemden de Talibaan niet mee in.

De officiële wapenstilstand werd afgelopen weekend nog gevierd door Afghaanse regeringstroepen en strijders van de Talibaan, die op verschillende plekken in het land bijeen kwamen om samen te bidden en foto’s te maken. Helemaal vreedzaam verliep dat echter niet. Bij bomexplosie op een bijeenkomst in de provincie Nangarhar, in het oosten van het land, vielen zeker 36 doden. Die aanslag werd later opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Ook zondag vielen doden bij een zelfmoordaanslag in Jalalabad.