Straf voor dodelijk ongeval mestsilo blijft in hoger beroep overeind

De directeur van de melkveehouderij in Makkinga (Friesland) waar in 2013 drie personen overleden, is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van één jaar. Het gerechtshof in Leeuwarden legde de man ook 240 uur taakstraf op en het bedrijf een boete van 100.000 euro. De drie kwamen om tijdens reinigingswerkzaamheden in een mestsilo.

Het hof volgt daarmee het OM, dat twee weken geleden dezelfde straf eiste. De rechtbank in Zwolle had vorig jaar in eerste aanleg ook deze straf opgelegd.

Buiten bewustzijn

Twee van de drie dodelijke slachtoffers in 2013 waren werknemers van het bedrijf. Eén van hen verloor het bewustzijn toen hij in de silo aan het werk was. Een collega wilde hem gaan redden en raakte toen eveneens buiten bewustzijn. Daarop gingen nog twee mannen de silo in. Eén van hen, de zoon van de veehouder, overleed ook. De tweede raakte zwaargewond.

Justitie verweet de directeur twee weken geleden dat hij “niet de veiligheidsschriften in acht heeft genomen die wel noodzakelijk zijn”. Twee van de slachtoffers hadden op de dag van het ongeval bijvoorbeeld geen beschermende kleding aan. Bovendien had het bedrijf geen wettelijk verplichte risico-inventarisatie gemaakt. Wanneer die maatregelen wel waren genomen, had het ongeluk volgens het OM voorkomen kunnen worden.

OVV

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deed na afloop onderzoek en constateerde dat ongelukken als dit niet op zichzelf staan. Tussen 1980 en 2013 kwamen 28 mensen om het leven bij ten minste 35 vergelijkbare ongevallen. De risico’s van werken met mestgas worden onderschat, schreef de OVV. Meer dan eens vallen er extra slachtoffers omdat mensen in de buurt een reddingspoging ondernemen terwijl ze zelf ook niet beschermd zijn.