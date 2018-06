Smartengeld voor families omgekomen militairen

Defensie heeft een smartengeldakkoord gesloten met de nabestaanden van drie overleden militairen. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie woensdag na berichtgeving van persbureau ANP. Hoeveel Defensie precies uitkeert is niet bekendgemaakt, maar het is meer dan het standaardbedrag van 20.000 euro.

Het gaat om de families van sergeant Sander Klap (35), sergeant Henry Hoving (29) en korporaal Kevin Roggeveld (24). Klap werd in maart 2016 dodelijk geraakt tijdens een schietoefening op de politieacademie in Ossendrecht. Hoving en Roggeveld kwamen in juli van dat jaar om het leven bij mortierongeluk tijdens een oefening in Mali. Een derde militair raakte bij dat ongeluk zwaargewond.

OVV

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) was na onderzoek zeer kritisch op Defensie. Het ontstekingsmechanisme van de explosieven waarmee ze werkten was dusdanig verroest dat een granaat al in de lanceringsbuis ontplofte. Het OVV-rapport over de dood van Hoving en Roggeveld was de directe aanleiding voor het aftreden van toenmalig commandant der strijdkrachten Tom Middendorp en minister van Defensie Jeanine Hennis (VVD).

Lees ook: De Onderzoeksraad voor Veiligheid was vernietigend in zijn oordeel over het optreden van Defensie. Het ministerie schoot “ernstig tekort”

Hun opvolgers Rob Bauer en Ank Bijleveld (CDA) hebben het aanbod voor smartengeld persoonlijk aan de families overgebracht. Vooral dat de minister dit aanbod zelf heeft gedaan, is door de nabestaanden gewaardeerd, aldus advocaat Michael Ruperti tegen het ANP. Defensie bood eerst het gebruikelijke bedrag van 20.000 euro, maar dat werd niet geaccepteerd door de nabestaanden van Klap, Hoving en Roggeveld. De Defensiewoordvoerder wil ook niet zeggen of in alle drie de gevallen eenzelfde vergoeding is uitgekeerd.

Materiële schadevergoeding

Defensie en de weduwe van Hoving werden het vorige maand al eens over een zogeheten vergoeding voor het verlies van inkomen. Het ministerie is met de andere nabestaanden nog in gesprek over zo’n materiële schadevergoeding. Ruperti besluit tegen het ANP met de “goede hoop” heeft dat ook daar snel afspraken over volgen.