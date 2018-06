Senaat Canada stemt voor legalisering marihuana

Binnenkort kan men ook in Canada legaal een jointje kopen. Dinsdagavond lokale tijd stemde de Canadese senaat met een grote meerderheid voor de legalisering van wiet. Vanaf september mag marihuana verkocht worden voor “recreatief gebruik”. Canada is het eerste land van de G7 dat wiet legaliseert.

In de senaat stemden 52 senatoren voor en 29 tegen. Canadese staten mogen de details van de wet zelf invullen. Zo kan per staat bepaald worden of de minimumleeftijd om wiet te mogen kopen achttien of negentien is. Ook mag iedere staat beslissen of de drug op straat gebruikt mag worden.

Beleid Trudeau

De legalisering van wiet was een belangrijke verkiezingsbelofte van de Canadese premier Justin Trudeau. Hij wilde legaal gebruik van de drug vanaf 1 juli mogelijk maken, maar om de staten de tijd te geven om zich voor te bereiden op de aanpassing van de wet is deze datum uitgesteld. Volgens de premier gaat legalisering criminaliteit en ongecontroleerd drugsgebruik tegen. Hij reageerde dinsdagavond verheugd op Twitter, met de hashtag #PromiseKept.

Marihuana is sinds 1923 officieel verboden in Canada. In 2001 werd de drug gelegaliseerd voor medicinaal gebruik. Nu de senaat voor de wet heeft gestemd, hoeft deze alleen nog ondertekend te worden door de vertegenwoordiger van de koningin van het Verenigd Koninkrijk.