Rutte moet migratielek en dividendsoap bolwerken

Over deals rond dividendbelasting houdt het kabinet liefst alles geheim. Merkel en Macron maken plannen zonder Rutte. En de directeur van het WODC moet vertrekken na onderzoek over niet zo onafhankelijk onderzoek.

DIVIDENDSOAP: Wat deed het kabinet om het hoofdkantoor van Unilever naar Nederland te halen? Dat vroegen collega’s bij NRC zich af en ze dienden een Wob-verzoek in. Daaruit bleek niet veel - Ard van der Steur kan een puntje zuigen aan de hoeveelheid tekst die in de documenten is weggelakt - maar wel dat minister Eric Wiebes en zijn voorganger Henk Kamp in ieder geval vijf ontmoetingen hierover hadden met de Unilever-top. En dat Wiebes het schrappen van de dividendbelasting als argument gebruikte in de lobby met de bijnaam ‘Project Smile’. De oppositiewoede over alles wat met de dividendbelasting te maken heeft, liep gisteren weer hoog op toen premier Rutte weigerde vanuit het Torentje naar het Vragenuur te komen, “als een klein kind dat naar de tandarts moet”, zoals Geert Wilders zei. Volgende week wordt de Kamer achter gesloten deuren bijgepraat over de belastingdeal met Shell en volgt een echt debat.

MIGRATIELEK: Rutte, die eerder nog zei de komende weken zijn agenda leeg te willen vegen om tot een migratiedeal te komen voor de Europese top, was niet bij het Meseberg-akkoord dat Emmanuel Macron en Angela Merkel gisteren sloten. Zij spraken zich uit voor een gezamenlijk budget voor de eurozone (wat Rutte verafschuwt) en een Europese oplossing voor het migratieprobleem (wat Rutte ook wil). Onder andere met 10.000 man extra voor Frontex. Gisteren lekte ook een plan van EU-president Donald Tusk uit om migranten die op zee worden gered naar veilige havens buiten de EU te loodsen en daar te bepalen wie asiel krijgt. Ook sociaal-democraten komen op initiatief van Lodewijk Asscher met hele rechtse oplossingen.

ONDERZOEKSREL: Goh, het ministerie van Justitie had onder minister Ivo Opstelten (VVD) weinig op met “onafhankelijk onderzoek” en liet klokkenluiders in de kou staan. De top van het ministerie ging “onzorgvuldig” om met klachten over ambtelijke en politieke beïnvloeding van gevoelig wetenschappelijk onderzoek. Dat blijkt uit onderzoek naar de affaire rond het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum. Vorig jaar bleek dat ambtenaren probeerden “politiek gevoelige” conclusies van het onafhankelijke WODC over wietbeleid te herschrijven. Na de publicatie gisteren stapte de baas van het instituut op. Ferdinand Grapperhaus belooft beterschap.

WAT WIJ VOLGEN: Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het vuurwerkverbod dat er niet komt. Over de uitvoering en handhaving van de klimaatwet is nog veel onduidelijk. Sander Dekker dreigt vier gevangenissen te sluiten en belooft meer geld voor tbs-klinieken. Carola Schouten belooft sneller in te grijpen bij misstanden in slachthuizen. De zzp-plannen van het kabinet lopen vast. En Denk kiest opnieuw de vlucht naar voren na - vandaag te verschijnen - journalistiek onderzoek dat de partij onwelgevallig is.

QUOTE VAN DE DAG:

“Ik vind het ongemakkelijk dat ik Groningers geen precieze antwoorden kan geven op heel normale vragen die zij stellen. Bijvoorbeeld wat de kansen op aardbevingen worden als de gasproductie naar nul gaat. Wanneer is het moment dat je tegen de mensen kan zeggen: en nu is het voorbij? Dat kunnen we totaal niet bepalen.”

Theodor Kockelkoren, de nieuwe inspecteur-generaal der mijnen, in NRC.