Prioriteiten

Kunnen wij misschien via Facebook een jongen uit Enschede traceren? Mijn zus begeleidt reisgezelschappen op Tenerife en stelt deze vraag in de familie-app.

In een Spaanse touringcar is een pasjeshouder gevonden met alle bankpasjes, rijbewijs en ID-kaart van de Twentse tiener. Nog voor iemand kan antwoorden, appt ze dat via internet zijn broer thuis in Enschede is gevonden en gebeld. Contact is gelegd en probleem opgelost.

Een kwartier later beschrijft ze zijn reactie: „O, fijn. Ik had ook een slof sigaretten, is die ook gevonden?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl