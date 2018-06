Ook China laat alle voorzichtigheid varen

Al een paar uur nadat de Amerikaanse president Trump maandag dreigde om nog eens 10 procent extra importheffingen op te leggen op zo’n 200 miljard dollar aan Chinese goederen, kwam de Chinese centrale bank met maatregelen om de eigen economie te stimuleren. De bank gaat extra leningen aan financiële instituties verstrekken ter waarde van 200 miljard yuan, ongeveer 26 miljard euro.

Trumps dreiging met extra importheffingen zijn een antwoord op Chinese heffingen, die op hun beurt weer een antwoord zijn op eerdere Amerikaanse heffingen van 25 procent op zo’n 50 miljard dollar aan Chinese goederen. Chinese media reageerden de afgelopen dagen ongemeen fel op de Amerikaanse importheffingen. Zo schreef de officiële partijkrant het Volksdagblad in een redactioneel commentaar: „Onvoorspelbaar gedrag is de norm geworden voor Amerika. Dat holt niet alleen de reputatie van het land uit, maar het geeft China ook de kans om het gezicht van de regering-Trump duidelijker te zien; een regering die grof, onredelijk, zelfzuchtig en koppig is.”

Dit commentaar staat in groot contrast met de afwachtende en voorzichtige reacties in de staatsmedia toen Trump net was verkozen tot president. Journalisten van staatsmedia hadden toen naar verluidt van hogerhand juist de opdracht gekregen om niet negatief of kritisch over Trump te schrijven.

Die tijd lijkt voorbij. Het Volksdagblad stelt: „Als een toonaangevend, ontwikkeld land zouden de Verenigde Staten pal moeten staan voor het multilaterale handelssysteem, waarbij iedereen kan profiteren van economische ontwikkeling en globalisering. Maar ‘America First’ wordt steeds meer Amerika in zijn eentje.”

De dreiging met extra heffingen komt op het moment dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor de derde maal een bezoek brengt aan China. Hij kwam dinsdag aan om verslag uit te brengen van zijn topontmoeting met Trump in Singapore. De oplopende spanningen tussen de VS en China bieden Kim ook een prima kans om het opheffen van de VN-sancties bij Xi te bepleiten. Of hij dat ook echt gedaan heeft, is onduidelijk; over de inhoud van de gesprekken wordt niets bekendgemaakt.

Sancties eenzijdig opzeggen

Het is te verwachten dat China steeds sterker geneigd is om de sancties tegen Noord-Korea desnoods eenzijdig op te heffen. China wilde er toch al vanaf. De bedreigingen die Trump tegen China uit, kunnen zo’n stap alleen maar dichterbij brengen.

Trump suggereerde steeds dat China kon rekenen op minder strenge handelssancties van de VS als het land bereid was de VS te steunen tegen Noord-Korea. Trump doet die belofte nu niet gestand.

De Amerikaanse econoom Yukon Huang, voormalig directeur van de Wereldbank in China, stelde dinsdag tijdens een lezing in Beijing dat er geen enkele relatie is tussen het Amerikaanse handelsoverschot en de hoogte van importtarieven. Hij stelt dat het tekort puur voortkomt uit de geringe Amerikaanse neiging tot sparen. Het Chinese handelsoverschot komt dan weer voort uit de juist erg hoge spaartegoeden van de Chinezen, aldus Huang. Amerikanen leven op een te grote voet en Chinezen op een te kleine, zo stelt hij.

Zijn boodschap sluit aan bij wat Chinese experts vaak stellen: de VS zouden er verstandig aan doen eerst maatregelen te nemen om de eigen economie gezonder te maken alvorens een frontale aanval te openen op handelspartners.