Grote pensioenfondsen beleggen in vervuilende winning teerzanden Canada

Nederlandse pensioenbeleggers, met name ABP en Aegon, investeren samen voor ruim 1 miljard euro in de winning van Canadese teerzanden.

Dat blijkt uit een inventarisatie van milieu-organisatie Greenpeace. De winning van asfalt-achtige teerzanden is een vervuilende vorm van oliewinning. Voor het afgraven van de zanden worden bossen gekapt en er wordt veel water verbruikt bij de winning.

Aegon en ABP investeren de grootste bedragen in teerzanden. ABP, het grootste Nederlandse pensioenfonds, meldt dat het 426 miljoen euro in teerzandwinning investeert. Aegon bevestigt dat het om 600 miljoen euro gaat. PFZW (het Pensioenfonds Zorg en Welzijn) investeerde volgens Greenpeace nog eens 167 miljoen; verzekeraar en pensioenfonds Nationale Nederlanden 53 miljoen.

De Nederlandse grote pensioenfondsen en verzekeraars investeren in bedrijven die pijpleidingen aanleggen door Canada om teerzand-olie af te voeren, en in Canadese olie- en gasbedrijven. Daarbij zit ook het winningsbedrijf Suncore Energy dat gespecialiseerd is in teerzanden. ABP heeft voor 230 miljoen euro in Suncore Energy belegd. Aegon investeert in vier bedrijven die pijpleidingen aanleggen.

Aegon „stimuleert de transitie naar duurzame energiebronnen” en schrijft in haar oliesector-beleid dat het bedrijven beoordeelt op onder meer land- en energiegebruik en waterbeheer. Volgens een woordvoerder is het bezig teerzandbedrijven opnieuw te beoordelen. Nieuw beleid volgt voor het eind van dit jaar.