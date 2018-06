Ruim 450 doden in Brits ziekenhuis door verkeerd voorgeschreven pijnstillers

In een Brits ziekenhuis zijn zeker 456 patiënten om het leven gekomen nadat zij onterecht sterke pijnstillers kregen voorgeschreven. Dat meldt de BBC op basis van een onderzoek naar honderden mysterieuze sterfgevallen in het Zuid-Engelse Gosport War Memorial Hospital. Volgens het onderzoek is klinisch assistent Jane Barton verantwoordelijk voor de doden. Zij had twaalf jaar lang de leiding over het voorschrijven van de opiaten.

In de periode 1989-2001 had Barton deze functie bij het ziekenhuis. Volgens het rapport schreef zij in die tijd structureel gevaarlijke hoeveelheden pijnstillers voor, zonder een medisch onderbouwde reden. Hierdoor ontstond een “geïnstitutionaliseerde praktijk van het verkorten van levens”, zegt het hoofd van het onderzoeksteam James Jones tegen de BBC.

Het is mogelijk dat nog zo’n tweehonderd patiënten zijn overleden door te hoge en verkeerde doseringen pijnstillers, maar veel patiëntgegevens missen waardoor dit niet te bewijzen is.

Stelselmatig in de steek gelaten

Volgens het onderzoek waren meerdere medewerkers van het ziekenhuis op de hoogte van de kwestie, maar grepen zij niet in. Verschillende familieleden van overleden patiënten meldden zich bij het ziekenhuis, maar zij werden “stelselmatig in de steek gelaten” door het instituut, staat in het rapport.

Jane Barton is al eerder schuldig bevonden aan het onthouden van goede zorg aan twaalf patiënten voor 1989, maar ze werd nooit veroordeeld. Ook is eerder onderzoek gedaan naar doden door pijnstillers in het Gosport War Memorial Hospital, maar het kwam nooit tot een veroordeling, vermoedelijk vanwege het ontbreken van dossiers.

Het huidige onderzoek is geen justitieel onderzoek, benadrukte Jones bij de bekendmaking van de resultaten. “Het is aan toekomstige juridische processen om te bepalen wat voor schuldigverklaring of kritiek benodigd is.”