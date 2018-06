Kabinet steunt plannen voor lokaal vuurwerkverbod

Een Kamermeerderheid voor het verbieden van vuurpijlen en knalvuurwerk is er nog niet, maar steeds meer partijen worden kritisch op de vuurwerktraditie. Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA) zegde daarom toe te gaan onderzoeken of gemeenten een lokaal vuurwerkverbod kunnen instellen.

Dat bleek woensdagavond in een debat over vuurwerk in de Tweede Kamer. De Kamer sprak over de reactie van het kabinet op het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De OVV pleitte eind vorig jaar voor een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Volgens de OVV speelt dit vuurwerk een te grote rol bij de duizenden incidenten die er ieder jaar rond de jaarwisseling zijn. Het kabinet gaat zo’n verbod echter nog te ver en wil eerst inzetten op andere maatregelen, zoals voorlichting. Als zulke maatregelen niet werken, wordt een verbod niet uitgesloten.

Forse kritiek

Voor die lijn krijgt het kabinet in de Kamer steun, hoewel er ook forse kritiek op het negeren van het OVV-advies klonk. Van partijen als de Partij voor de Dieren, GroenLinks, 50Plus en de SGP was al bekend dat zij voor het harder aanpakken van vuurwerk zijn. Kamerlid Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) wees op „afgerukte vingers, mensen die een oog moeten missen en extreem gestresste dieren” en sprak van „flutmaatregelen” van het kabinet. GroenLinks wees op de roep van burgemeesters, politie en oogartsen om forser landelijk ingrijpen.

Bij een aantal andere partijen was een verandering in het standpunt te zien. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken gaf toe de aanpak van vuurwerk een paar jaar geleden nog „betutteling” te vinden, maar zij was „stilletjes aan het schuiven geraakt”. De PvdA steunt nu een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Ook de PVV is aan het worstelen, zei Kamerlid Lilian Helder. Voor een verbod is de partij nog niet, maar dat de politie aangeeft de jaarwisseling niet meer aan te kunnen, vindt Helder niet te verteren. Zij eiste dat minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) nu „het voortouw neemt met een deugdelijke landelijke aanpak”.

Binnen de coalitie lag het OVV-advies uiterst gevoelig. VVD en CDA zien niets in een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk, terwijl vooral de ChristenUnie wel voor een hardere aanpak is. „Wanneer is voor het kabinet de maat wel vol?”, vroeg Kamerlid Carla Dik-Faber zich af.

De VVD pleitte in het debat het meest fel tegen een verbod. Dat is „de meest eenvoudige oplossing”, vond Kamerlid Arno Rutte, die zei dat cijfers over het afnemend aantal incidenten juist laten zien „dat het echt de goede kant op gaat”. Hij stelde vast dat de traditie van het afsteken van vuurwerk twintig jaar geleden nog „onomstreden” was, maar dat het maatschappelijk debat erover nu in volle hevigheid woedt. CDA-Kamerlid Chris van Dam ziet net als Rutte meer in versterking van de aanpak van illegaal vuurwerk. Hij zei wel dat ook het CDA wat betreft een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk „bereid is de volgende stap te zetten” als andere maatregelen niet werken.

Minister Grapperhaus zei in het debat dat het kabinet vindt dat zo’n verbod „een grote groep treft die de jaarwisseling op verantwoorde wijze viert”. Volgens de minister vereist de vuurwerkproblematiek „lokaal maatwerk en geen landelijk verbod”.