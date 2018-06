Kabinet krijgt nieuwe regels voor zzp'ers niet rond

Het kabinet heeft moeite met de uitwerking van nieuwe regels voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) had beloofd voor het zomerreces met een eerste uitwerking te komen van de afspraken die hierover in het regeerakkoord staan, maar dat gaat niet lukken. Bronnen rond het kabinet bevestigen de berichtgeving van De Telegraaf hierover.

Het kabinet wil een minimum uurtarief invoeren voor zzp’ers. Iedereen die een lager tarief heeft, moet als werknemer in dienst worden genomen. Een goed idee, vindt FNV Zelfstandigen-bestuurder Marjan van Noort, die net als andere belangenorganisaties meedacht met het kabinet. Maar het blijkt niet praktisch uitvoerbaar. „Niet elke sector werkt met uurtarieven, dus hoe ga je dat dan oplossen?”

Volgens de kabinetsplannen zouden bedrijven door het invullen van een internetformulier duidelijkheid moeten krijgen over of zij bepaald werk door een zzp’er mogen doen, of dat zij diegene in dienst moeten nemen. Ook zo’n formulier blijkt lastig uit te werken, onder andere door de grote verschillen tussen sectoren.

Koolmees stuurt naar verluidt binnen enkele dagen een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang met de zzp-plannen.